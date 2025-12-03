El campamento navideño del Centro de Interpretación de la Naturaleza Montecarmelo abre inscripciones

El Centro de Interpretación de la Naturaleza Montecarmelo de Fuencarral-El Pardo abre este jueves, 4 de diciembre, las inscripciones para el campamento urbano ‘Navidades creativas’. La iniciativa, dirigida a menores que hayan nacido entre 2013 y 2019, se celebrará en dos ediciones durante los días no lectivos de Navidad y consistirá en la realización de actividades lúdicas y de ocio relacionadas con la naturaleza.

Los seleccionados en la primera edición podrán disfrutar del campamento los días 22, 23 y 26 de diciembre, mientras que la segunda edición tendrá lugar el 29 y 30 de diciembre y el 2 de enero, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

La solicitud de plaza se realizará mediante correo electrónico a la dirección cinmontecarmelo@yahoo.com. La adjudicación de plazas se hará por orden de llegada de las solicitudes a partir de las 00:00 horas del jueves, 4 de diciembre.