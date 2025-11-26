La Policía pide ayuda para localizar un vehículo fugado tras un atropello en Puente de Vallecas

La Policía Municipal de Madrid ha emitido una solicitud urgente de colaboración ciudadana para localizar al conductor y al vehículo implicado en un atropello ocurrido recientemente en el distrito de Puente de Vallecas.

El suceso tuvo lugar el pasado viernes, 21 de noviembre, aproximadamente a las 09:20 de la mañana, en el cruce formado por la calle de Baltasar Santos con la calle del Puerto de Navacerrada. Según la información facilitada por las autoridades a través de sus canales oficiales, el vehículo implicado podría ser una furgoneta pequeña de color blanco.

La Policía Municipal insta a cualquier persona que tenga información relevante sobre el vehículo, el conductor o los hechos a contactar de inmediato con el número de Colaboración Ciudadana: 915889500. Si ha presenciado el accidente o tiene algún dato sobre la furgoneta, puede contactar a las autoridades a través del teléfono facilitado.