El mundo de Pandora llega a Madrid con ‘Avatar The Experience’

El Espacio Delicias acoge del 26 de noviembre al 19 de abril una experiencia inmersiva de 1400m2 que da vida al revolucionario universo cinematográfico del director James Cameron con diseño de vanguardia, animatrónica y tecnología interactiva. Con recreaciones a tamaño real y actividades interactivas, es una cita imperdible para fans de todas las edades.

Inspirada en la galardonada y obra maestra cinematográfica de James Cameron, Avatar, esta aventura invita a los asistentes a explorar las maravillas del mundo de Pandora. Se podrán recorrer entornos bioluminiscentes y sumergirse en la cultura de su pueblo, los Na’vi, y descubrir tu propia transformación al visitar la estación “Avatarízate”.

Como parte de las experiencias que incluyen nueve zonas inmersivas, se podrá vivir un encuentro cara a cara con una banshee a tamaño real, experimentar la emoción de volar sobre las Montañas Aleluya o recorrer el Bosque de Pandora mientras la flora y fauna bioluminiscentes brillan en la oscuridad.

En el Pabellón Biotecnológico de la RDA se podrá ver cómo la ciencia y la imaginación se fusionan. Con escenarios icónicos, encuentros inolvidables y un poderoso mensaje sobre el vínculo entre las personas y la naturaleza, esta experiencia es mucho más que una exposición: es un viaje a otro mundo.