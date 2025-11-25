‘El Manantial de los Sueños’ regresa a Madrid con mercadillo navideño, Papá Noel, pasacalles y música en directo

Uno de los eventos más esperados de la Navidad regresa estas navidades del 27 de noviembre al 4 de enero de 2026 al Real Jardín Botánico Alfonso XIII de la Universidad Complutense (no confundir con el Real Jardín Botánico, situado al lado del Museo del Prado). Más de 40 000 m2 de naturaleza con diferentes shows, zonas de restauración para comer dentro del recinto y mercadillos donde se pueden adquirir detalles del Manantial de los Sueños.

Una experiencia muy especial para pequeñas y pequeños que podrán disfrutar de hasta tres espectáculos y ocho experiencias diferentes, pasacalles y música en directo cada día. El jardín se ubica en el corazón de la Ciudad Universitaria de Moncloa en Madrid y fue inaugurado en 2001.

Este espectáculo se ambienta cada año en una temática diferente. La programación del evento cuenta con numerosas propuestas de entretenimiento como la pista de hielo más grande de Madrid y para los amantes de las emociones fuertes se podrá descender por sus desfiladeros de hielo. Un recorrido donde la velocidad, el hielo y la emoción se unen para vivir una experiencia única.

En el Manantial de los Sueños habrá una gran variedad de oferta gastronómica, en la Avenida del Sol o la Cantina de los Sueños donde se pueden reponer fuerzas, tomar algo caliente o disfrutar del ambiente navideño. También habrá mercadillo navideño y un apartado para Conocer a Papá Noel, un sitio lleno de magia que da la posibilidad de encontrarse con Papá Noel.