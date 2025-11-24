CSIT lanza su app para los empleados del sector público en Madrid

CSIT UNIÓN PROFESIONAL da un paso más en su evolución de más de tres décadas, adaptándose a las necesidades de afiliados y simpatizantes, innovando en la gestión y mejorando el acceso directo a todos nuestros servicios, a través de esta app tan completa que marca un hito en el proceso de transformación digital del sindicato, iniciado en los últimos seis años.

Con la puesta en marcha de esta app, CSIT UNIÓN PROFESIONAL se convierte en el primer sindicato del ámbito en ofrecer una aplicación de servicios, abierta a los empleados que trabajan en las administraciones públicas de Madrid, que permitirá seguir mejorando en la defensa de los derechos e intereses de todos los colectivos, facilitándole el día a día a quien lo necesite, a través de sus múltiples funcionalidades, entre ellas:

Participar en encuestas y realizar propuestas para que el sindicato pueda plantearlas en el foro de negociación pertinente.

y realizar para que el sindicato pueda plantearlas en el foro de negociación pertinente. Estar informado puntualmente de los asuntos que le afectan en su ámbito de trabajo: recibir avisos y notificaciones sobre la información relevante , con posibilidad de suscripción a distintos temas de interés.

, con posibilidad de a distintos temas de interés. Realizar consultas y obtener asesoramiento en materia de empleo , de prevención de riesgos laborales o reclamaciones a su unidad de personal; en general, sobre cuestiones laborales y profesionales, con el mejor asesoramiento técnico, jurídico o asistencia letrada personalizada .

y obtener asesoramiento en materia de , de prevención de o a su unidad de personal; en general, sobre cuestiones laborales y profesionales, con el mejor . Hacer el seguimiento, tramitar y gestionar, directa y ágilmente, la documentación relativa a los procedimientos jurídicos que tenga abiertos para reclamar sus derechos laborales y profesionales, a través de una plataforma integrada específica.

que tenga abiertos para reclamar sus derechos laborales y profesionales, a través de una plataforma integrada específica. Acceder a la formación continua gratuita que le permita mejorar su carrera profesional, cursos certificados, acreditados y baremables, para preparación de oposiciones, etc.

continua gratuita que le permita mejorar su carrera profesional, cursos certificados, acreditados y baremables, para preparación de oposiciones, etc. Comprar entradas con descuentos para multitud de eventos de ocio y obtener beneficios en plataformas de servicios.

para multitud de eventos de ocio y obtener beneficios en plataformas de servicios. Se podrá citar con nuestros expertos en fiscal para que le elaboren sudeclaración de la renta y podrá sincronizar su planificación de turnos y guardias con el calendario de la aplicación para encajar mejor los cambios y cálculos, adaptándolos a su jornada.

Con esta innovadora app, el usuario podrá tener todo lo que ofrece CSIT UNIÓN PROFESIONAL en su mano. El sindicato eleva su compromiso por la defensa de los derechos de los trabajadores, dando un mayor valor a la representación y asesoramiento sindical, por lo que animamos a su descarga gratuita (disponible para IOS y Android) y a que el usuario se registre para empezar a aprovechar todas sus funcionalidades.