Grandes del Góspel regresa a Madrid por Navidad con su 31ª edición

El festival Grandes del Góspel, considerado el ciclo de música góspel más importante del país, regresa al Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa para celebrar su trigésimo primera edición. La cita, que se ha consolidado como una tradición navideña ineludible en la agenda cultural madrileña, se desarrollará del 26 de noviembre al 13 de diciembre de este año.

La edición de 2025 se afronta con grandes expectativas, tras haber batido récords de asistencia en 2024 con la venta de más de 10.000 entradas. Este éxito previo refrenda al festival como el principal exponente en España de la calidad artística y la profunda tradición espiritual del góspel afroamericano.

El retorno de un emblema y la fuerza del sur

El ciclo de este año reunirá a cuatro formaciones corales de excelencia internacional. Como cabeza de cartel, destaca el esperado regreso a Europa del Chicago Mass Choir, conocidos mundialmente como auténticos embajadores del género. La formación presentará su espectáculo «Sweet Home Chicago», un sentido homenaje a la ciudad que fue cuna del gospel urbano, recorriendo los grandes clásicos gestados entre los años 30 y 50 del siglo XX.

A este grupo icónico se unen voces representativas del corazón de la música afroamericana:

Spirit of New Orleans Gospel Choir: Traerán la energía vibrante de los sonidos nacidos en Luisiana, cuna del jazz .

Traerán la energía vibrante de los sonidos nacidos en Luisiana, cuna del . Charleston Gospel Choir y South Carolina Gospel Choir: Ambas formaciones representan la fuerza, esperanza y tradición musical del sur de Estados Unidos.

Además de las formaciones internacionales, la Coral Góspel de Madrid participará en el ciclo con su nuevo espectáculo titulado «Afrogospel».

Programación y entradas

El festival ofrecerá diferentes propuestas artísticas a lo largo de las tres semanas que dura el evento. Las entradas ya están a la venta a través de la web oficial del teatro. Los asistentes podrán disfrutar de la siguiente programación destacada en el Fernán Gómez: