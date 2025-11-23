Convocada esta semana huelga en las universidades madrileñas por su «asfixia financiera»

Las organizaciones que representan a las seis universidades públicas madrileñas—Complutense, Rey Juan Carlos, Carlos III, Autónoma, Politécnica y Alcalá de Henares— han anunciado la movilización de sus comunidades con la convocatoria de dos días de huelga programados para finales de noviembre, bajo el lema ‘Si no hay respiro para las universidades, no habrá paz para quienes nos asfixian’.

La medida de presión responde a su rechazo categórico al borrador de presupuestos de la Comunidad de Madrid para el próximo ejercicio, que tachan de «estancamiento» financiero. A pesar de que el Ejecutivo regional había comunicado un incremento del 6,5% en la dotación económica para las instituciones superiores, las plataformas manifestaron su escepticismo y avisaron que analizarán exhaustivamente los detalles del documento.

La postura de las universidades —entre ellas la Complutense, la Politécnica y la Autónoma— es firme: exigen que la inversión presupuestaria destinada a la educación superior alcance el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) de la región. Según sus evaluaciones iniciales, el supuesto incremento para 2026 solo implicaría un ligero movimiento del 0,44% al 0,46% del PIB, una cifra que consideran insuficiente.

El comunicado conjunto critica duramente que «no podemos hablar ni siquiera de ‘subida'», sino de una situación que «perpetúa la fuerte infrafinanciación» y mantiene la «asfixia» económica en el mismo nivel.

Los paros se han fijado para el miércoles 26 y el jueves 27 de noviembre. Las organizaciones ya han advertido de que no se descartan acciones indefinidas si no se produce un «acercamiento real» a sus demandas presupuestarias antes de que las cuentas sean aprobadas en la Asamblea de Madrid a finales de año.