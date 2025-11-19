Vuelve ‘Circo Price en Navidad’ con el espectáculo familiar Sueña despierto

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha presentado esta mañana Sueña despierto, el nuevo espectáculo de ‘Circo Price en Navidad’, un estreno absoluto y producción original que invita al público a soñar, emocionarse y redescubrir la magia del circo y la infancia. En la presentación, la delegada ha estado acompañada por Aránzazu Riosalido, directora artística del Teatro Circo Price, y por el guionista, director y dramaturgo Juan Luis Iborra. El espectáculo podrá disfrutarse del 21 de noviembre al 6 de enero, de martes a domingo.

En palabras de Rivera de la Cruz, “‘Circo Price en Navidad’ se ha convertido ya en una tradición de estas fechas”, y se ha mostrado convencida de que “la propuesta que nos presenta este año estamos convencidos de que va a gustar especialmente a los más pequeños, ya que son ellos los protagonistas de esta increíble aventura navideña”.

Por su parte, Aránzazu Riosalido ha puesto el foco en los niños como principales protagonistas de estas fechas y en el Teatro Circo Price como símbolo de la historia del circo en Madrid. Para configurar este binomio, eligió a Juan Luis Iborra “por su capacidad de dirigir en escena a niños desde la empatía y el respeto”. Pese a las dificultades de configuración del espacio escénico al que Iborra se ha enfrentado, la directora artística ha aplaudido el resultado de este montaje “que emociona a los espectadores evocando las tradiciones y la unión de la familia en Navidad”.

Sueña despierto

Una excursión escolar se convierte en una aventura inolvidable cuando un grupo de niños y niñas y sus acompañantes quedan atrapados en medio del bosque una noche de Navidad. Están perdidos, pero algo mágico les espera. Guiados por los animales del bosque, llegarán hasta un lugar misterioso: un circo olvidado.

Allí, la música, las acrobacias y las luces volverán a brillar. Los niños descubrirán que la magia de la Navidad no siempre se encuentra donde la esperamos… y que, a veces, aparece cuando nos atrevemos a soñar despiertos. Las voces blancas y los números de circo llenarán de magia el Teatro Circo Price y conseguirán que esta historia se convierta en un cuento de navidad para recordar.

El montaje combina números de equilibrismo, sombras chinescas, magia, aéreos, malabares y payasos con música en directo, interpretada por un quinteto de músicos y un elenco de jóvenes artistas. Las canciones originales, compuestas por Eva Diago con música de Nicolás Castro, aportan frescura y emoción a un relato que celebra la ilusión, la amistad y el espíritu navideño.

‘Circo Price en Navidad’, una cita ineludible desde 2006

‘Circo Price en Navidad’ es ya un clásico de las fiestas en Madrid. Está presente desde 2006 y se renueva cada año con una producción especialmente creada para este espacio municipal, siempre con una acogida entusiasta del público, con más de 65.000 espectadores cada temporada.

Las entradas de ‘Circo Price en Navidad’ ya están a la venta desde 14 euros, con descuentos de hasta el 30 % en funciones seleccionadas. Habrá funciones accesibles los días 2 y 3 de enero a las 12:00 y 20:00 h.