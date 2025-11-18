La caída masiva en Cloudflare deja sin servicio a Twitter, ChatGPT, Spotify, PayPal, Canva, Amazon Web Services y Grindr entre otros

Una caída generalizada en los sistemas de Cloudflare, una compañía esencial que proporciona la infraestructura para el tránsito de datos de miles de sitios web, ha provocado severas dificultades de acceso este mediodía. La caída ha comprometido el rendimiento de un vasto número de plataformas digitales a nivel mundial.

La lista de servicios afectados por la incidencia de este proveedor de redes de distribución de contenidos (CDN) es extensa. Se han confirmado problemas que afectaron a la red social X, el servicio de computación en la nube AWS de Amazon, y plataformas de uso intensivo como la inteligencia artificial ChatGPT (de OpenAI). Adicionalmente, el fallo impactó a aplicaciones populares como Spotify, Canva, Grindr, y el funcionamiento de videojuegos en línea, incluidos League of Legends y Valorant.

La propia entidad de infraestructura digital reconoció la dificultad poco antes de las 13:00 horas, asegurando que estaban investigando la situación. En un comunicado conciso, la tecnológica estadounidense afirmó: “Cloudflare es consciente de, y está investigando, un problema que potencialmente impacta a múltiples clientes”. Asimismo, señalaron: “Estamos trabajando para comprender el impacto completo y mitigar este problema”.

Aproximadamente a las 14:00 horas, Cloudflare emitió una actualización indicando que la causa de la interrupción había sido localizada y que se estaba aplicando una solución inmediata. A pesar de los esfuerzos de restauración, la compañía advirtió que: “estamos viendo servicios recuperarse, pero los clientes podrían continuar observando tasas de error superiores a lo habitual mientras continuamos con nuestros esfuerzos de resolución”.

Entre otras grandes corporaciones que experimentaron problemas de servicio a causa del incidente, se encuentran la plataforma de pagos PayPal, la firma de software Sage y la agencia de noticias EFE.