El Ayuntamiento elaborará una Estrategia del Voluntariado que impulse la participación juvenil

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha anunciado hoy que el Ayuntamiento de Madrid impulsará este mandato la elaboración de una Estrategia del Voluntariado, un instrumento que definirá las líneas de trabajo y los objetivos del Consistorio en esta materia para los próximos años.

Así lo ha informado Fernández esta mañana en la sesión de constitución del Consejo Sectorial del Voluntariado de la Ciudad de Madrid que ejercerá como órgano de participación, asesoramiento y coordinación en este ámbito. Tal como ha apuntado el delegado, uno de los principales retos de la nueva estrategia será fomentar el voluntariado joven: “Es importante para el desarrollo de distintas actividades y será muy beneficioso para su formación y crecimiento personal”.

Fernández ha destacado que “la creación de este Consejo refuerza el compromiso del Ayuntamiento con la participación ciudadana y con un modelo de ciudad que promueve la solidaridad, la colaboración y la responsabilidad compartida”. El delegado ha explicado que este nuevo Consejo Sectorial “es estratégico para potenciar la coordinación entre las instituciones y las entidades, aprovechando la experiencia de estas últimas sobre el terreno”. En este sentido, ha puesto en valor las 13 entidades que han asumido vocalías en el Consejo: “Su participación garantiza que las decisiones públicas se apoyen en la experiencia de quienes trabajan directamente con la ciudadanía”.

Forman parte del nuevo Consejo Sectorial del Voluntariado de la Ciudad de Madrid representantes de todas las direcciones generales del Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, de otras Áreas de Gobierno, del organismo autónomo Madrid Salud, de la Comunidad de Madrid y de todos los grupos políticos municipales. También son miembros distintos responsables y usuarios de Voluntarios por Madrid, expertos en el ámbito del voluntariado y 13 entidades. La Plataforma de Entidades del Voluntariado de la Comunidad de Madrid (FEVOCAM), que agrupa a más de 80 entidades sociales, ostentará la vicepresidencia del Consejo.

20º aniversario de Voluntarios por Madrid

La constitución del Consejo Sectorial del Voluntariado y el impulso a la elaboración de la nueva estrategia en esta materia se enmarca en un año simbólico en el que el Ayuntamiento de Madrid está celebrando el 20º aniversario de Voluntarios por Madrid, el programa municipal de voluntariado.

Durante estas dos décadas de trayectoria, se ha consolidado como un pilar fundamental en la promoción de valores como la solidaridad, la empatía y el compromiso en la ciudad. Con más de 20.400 voluntarios activos que dedican de manera altruista su tiempo, esfuerzo y habilidades a mejorar la vida de los madrileños, Voluntarios por Madrid ha demostrado ser una herramienta eficaz para promover una ciudad más inclusiva y una sociedad más humana y cohesionada.