Escolares escogen ‘El Sol de las Letras’ como nombre para la nueva escuela infantil del distrito Centro

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, y el concejal de Centro, Carlos Segura, han anunciado hoy que la nueva escuela infantil ubicada en el Centro Multifuncional de la calle de Fúcar, 6 y 8 se denominará ‘El Sol de las Letras’.

La Junta Municipal de Centro ha implicado activamente a los niños del barrio de las Letras en la asignación del nombre de la nueva escuela. Para ello, se propuso a los alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria Palacio Valdés, cercano a la futura escuela, elegir la denominación de este nuevo recurso municipal, que consensuaron a través de dibujos y propuestas.

74 plazas y más de 1.000 metros cuadrados

La nueva escuela infantil abrirá sus puertas en enero de 2026, uniéndose a las otras seis escuelas infantiles municipales ubicadas en el distrito de Centro (El Duende, El Olivar, Escuelas de San Antón, La Bruja Avería-Lolo Rico, La Paloma y Osa Menor). Está dotada con 74 plazas y cuenta con una superficie total de 1.090 metros cuadrados, distribuidos en siete aulas, zona de cunas, patio de recreo, cocina, lavandería, oficinas y aseos. 

Este nuevo centro dirigido a la escolarización de menores de 0 a 3 años se integrará en la Red Municipal de Escuelas Infantiles, que está compuesta por 76 centros y por 8.692 plazas en el curso escolar 2025-2026. A través de esta red, el Ayuntamiento de Madrid cumple el doble objetivo de facilitar la conciliación de la vida personal y laboral de las familias madrileñas, eje fundamental del Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029 y de favorecer una escolarización temprana de calidad que facilite el aprendizaje y desarrollo emocional y social de los menores en la ciudad.

