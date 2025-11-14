Ayuso presenta el primer autobús 100% eléctrico de largo recorrido en España: tiene su salida en Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado hoy el primer autobús 100% eléctrico de España que realiza trayectos interurbanos de largo recorrido, acto en el que ha remarcado que la región tiene el mejor transporte público, va a seguir siéndolo, y el objetivo es que todo siempre vaya a más”.

“La Comunidad de Madrid es el área metropolitana más grande de Europa después de París en términos de población”, ha señalado la jefa del Ejecutivo autonómico para añadir que la región está en continuo crecimiento, por lo que, en su opinión, “necesita un transporte del futuro proyectado a seguir creciendo en equilibrio”.

El vehículo presentado hoy en las oficinas del Grupo Ruiz, empresa madrileña y familiar de autobuses con más de 135 años de historia y ubicada en Leganés, cubre actualmente la línea regular 352, que llega desde la ciudad de Madrid (estación Sur de autobuses) hasta el municipio conquense de Tarancón pasando por los madrileños de Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, Perales de Tajuña, Villarejo de Salvanés o Fuentidueña de Tajo.

Durante la visita, Díaz Ayuso ha conocido la exposición que muestra los últimos autocares incorporados a la compañía, entre ellos el nuevo autobús 100% eléctrico, con una autonomía de 365 kilómetros diarios. Este modelo cuenta con capacidad para 58 pasajeros, de los cuales ocho disponen de plazas preferentes y una está adaptada para personas con movilidad reducida.

Además, será pionero en la puesta en marcha del primer vehículo a demanda de España que dará servicio al Parque Tecnológico de Leganés. Este innovador proyecto permitirá ofrecer un transporte público personalizado y flexible, que comenzará a operar el próximo año. En una primera fase, funcionará como una línea regular ajustada a los horarios de las distintas entidades de la zona; y posteriormente, mediante un software de reservas, se incorporará el modelo a demanda, que optimizará los recorridos en tiempo real y mejorará la eficiencia operativa.

Integrada en el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) desde la creación en 1985 de este organismo público, la compañía gestiona 50 líneas (45 interurbanas y 5 urbanas) y una flota de 260 autobuses, lo que la convierte en el tercer operador más relevante en la región. Solo en 2024 prestó servicio a 39,3 millones de viajeros y, en la actualidad, el 77% de sus vehículos son híbridos, eléctricos o de gas natural comprimido (GNC).

Renovación integral del transporte público

Estas actuaciones forman parte del proceso de renovación integral del transporte público de la Comunidad de Madrid. En los próximos meses, se licitará el nuevo mapa concesional de autobuses, que sumará 23 nuevas líneas, trayectos exprés, mejoras en la accesibilidad y comodidad de los usuarios, además de modernas aplicaciones y sistemas de pago digitales. Con estas medidas se reducirá el tiempo de los desplazamientos y se disminuirá el número de pasajeros de pie en viajes largos, entre otras ventajas.

Por último, la presidenta ha destacado el carácter familiar y la vocación de servicio público del Grupo Ruiz, fundado en 1890 por Mariano Ruiz con el objetivo de trabajar para los ciudadanos. Ciento treinta y cinco años después, la empresa continúa siendo un referente en el transporte madrileño, ahora bajo la dirección de Andrés Ruiz, tataranieto del fundador, manteniendo viva la tradición y el compromiso con la región.