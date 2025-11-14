Los 26 decanos de la Universidad Complutense se manifiestan en Sol ante su financiación «insostenible»

Los decanos y decanas de las 26 facultades de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se concentraron este viernes, 14 de noviembre de 2025, en la Puerta del Sol para reivindicar la defensa de la universidad pública, a la que consideran un elemento esencial para el progreso democrático, la cohesión social y el desarrollo económico de la región.

Lectura de manifiesto y demandas

Durante la concentración, se procedió a la lectura del Manifiesto de las Decanas y los Decanos de la UCM en defensa de la Universidad Pública. La lectura estuvo a cargo de Dña. Aurora Castillo Charfolet, decana de la Facultad de Trabajo Social, y D. Antonio Brú Espino, decano de la Facultad de Matemáticas.

Ambos subrayaron la necesidad urgente de fortalecer el compromiso autonómico con la universidad pública, exigiendo recursos suficientes y estables para asegurar la igualdad de oportunidades y la excelencia académica.

Los equipos decanales de la UCM insistieron en que la situación actual de las universidades públicas madrileñas es «insostenible» sin la implementación de un plan realista de financiación plurianual. Además, alertaron sobre la importancia de que cualquier futura normativa regional, incluida la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid (LESUC), sea elaborada mediante el consenso y el diálogo con la comunidad universitaria.

Traslado de preocupaciones al Gobierno Regional

Tras la finalización del acto de protesta, una representación institucional de la UCM fue recibida en la Real Casa de Correos. Los representantes se reunieron con Dña. María Mercedes Zarzalejo Carbajo, Viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia de la Comunidad de Madrid.

En este encuentro participaron los decanos Aurora Castillo Charfolet, José Miguel Ezquerro Rodríguez, María Teresa Villalba Díaz y Miguel Luque Talaván. El objetivo fue trasladar directamente las preocupaciones expresadas en el manifiesto y reforzar la petición de un marco de financiación que garantice la sostenibilidad del sistema universitario madrileño. La representación de la UCM expuso la necesidad de asegurar la continuidad de la docencia, la investigación, la innovación y la transferencia con los niveles de excelencia que caracterizan a la Complutense.

Con este acto, los equipos decanales han mostrado una posición unitaria y firme en defensa de la universidad pública, recordando que protegerla es «proteger el futuro de la sociedad en su conjunto».