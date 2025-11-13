El Plan SURES destina 550.000 euros a los campamentos urbanos y escuelas deportivas ‘Polo Deportivo Caja Mágica’ en 2026

El Ayuntamiento de Madrid continúa su apuesta por la promoción del deporte en la ciudad con la consolidación del programa de campamentos urbanos y escuelas deportivas ‘Polo Deportivo Caja Mágica’, iniciado en 2024 y que se desarrollará hasta 2027.

Con ese objetivo, la Junta de Gobierno ha aprobado una dotación de 550.000 euros del Plan SURES para su edición de 2026, que permitirá seguir desarrollando estos campamentos urbanos en la instalación deportiva Caja Mágica y ofreciendo nuevas plazas en las escuelas deportivas, según ha explicado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa.

Este programa tiene como objetivo ampliar la oferta de plazas y especialidades deportivas, priorizando la creación de escuelas deportivas para categorías infantiles y juveniles bajo criterios evolutivos, inclusivos y de igualdad. Responde, asimismo, a las directrices del Plan SURES, que establece la necesidad de potenciar la actividad deportiva en las zonas sur y este de Madrid.

Durante 2024 y 2025, ‘Polo Deportivo Caja Mágica’ ha acogido escuelas de baloncesto, tenis y multideporte que han beneficiado a 400 niños, de los que 60 proceden de derivaciones de los servicios sociales del distrito de Usera.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Madrid reafirma su compromiso con el fomento del deporte base, la inclusión social y la igualdad de oportunidades, ofreciendo a niños y jóvenes un entorno seguro y de calidad para la práctica deportiva.