El PSOE critica el Plan de Choque de limpieza de Almeida: «puro maquillaje» al carecer de «presupuesto nuevo, ni personal estable ni un calendario serio»

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid ha censurado el Plan de Choque de Limpieza impulsado por el Gobierno municipal, liderado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

La portavoz del grupo, Reyes Maroto, advirtió que la iniciativa presentada no logrará «limpiar ni las calles de Madrid ni la nefasta gestión de su alcalde». La edil socialista resumió la propuesta como «puro maquillaje», al carecer de «presupuesto nuevo, ni personal estable ni un calendario serio».

Maroto indicó que, a su juicio, el Ejecutivo local está «confundiendo limpiar Madrid con borrar las críticas de la vecindad sobre la lamentable situación de suciedad que hay en las calles». El PSOE argumenta que las medidas anunciadas como novedad ya estaban en marcha o responden a planes temporales. Por ejemplo, la anunciada incorporación de 300 nuevos operarios coincide con el refuerzo de cientos de trabajadores temporales contratados para las campañas estacionales de recogida de hoja y de Navidad.

La formación socialista también cuestionó la supuesta creación de «brigadas de proximidad» para gestionar incidencias en los distritos. La portavoz Reyes Maroto señaló que estos equipos ya existen dentro de la estructura municipal bajo el nombre de «equipos de limpieza de actuación inmediata». Finalmente, la concejala se refirió al anuncio de desarrollar nuevas campañas de concienciación, recordando que ya hay una campaña actualmente en curso que supone un coste de 400.000 euros para las arcas municipales.

Para Maroto, este panorama demuestra que Almeida «es incapaz de mantener la ciudad limpia». La portavoz del PSOE instó al alcalde a prescindir de la «propaganda», ya que «los madrileños están cansados» de ver las calles sucias mientras, al mismo tiempo, sus bolsillos se ven afectados por lo que consideran un «tasazo de recogida de basuras injusto y caro”.