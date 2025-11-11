El musical de Oliver Twist llega a Madrid con una puesta en escena vibrante

Tras el éxito de Los chicos del coro, sus productores nos traen su nuevo espectáculo, Oliver Twist, el musical, al Teatro La Latina a partir de este miércoles, 12 de noviembre. Con una puesta en escena vibrante, música original y una historia universal sobre la infancia, la esperanza y la búsqueda de un hogar, esta propuesta teatral aspira a dejar huella en el corazón del público.

Una producción pensada para toda la familia que combina emoción, ternura y grandes momentos musicales. Oliver Twist llegará para convertirse en el nuevo gran musical familiar de la temporada. AMR Produce, productora de Los chicos del coro, traerá por primera vez a España esta adaptación original del clásico de Charles Dickens.

La novela, que narra la historia de esperanza y superación de Oliver Twist, un huérfano en el Londres del siglo XIX, forma ya parte de la cultura popular y del imaginario tanto de adultos como de jóvenes, gracias también a sus numerosas versiones cinematográficas, escénicas y televisivas.

Pedro Villora, reconocido dramaturgo y escritor, firma el guión y las letras de las canciones, aportando su sensibilidad y experiencia únicas a esta adaptación. Entre sus trabajos más destacados, Víllora fue el responsable de escribir la exitosa versión teatral de Los chicos del coro, actualmente en cartel con más de 250.000 espectadores, además de otras adaptaciones de renombre (Calderón, Emilia Pardo Bazán, Galdós, Wilde…) que han consolidado su prestigio en el ámbito teatral.

La música, por su parte, lleva la firma de Gerardo Gardelin, prestigioso compositor y director musical argentino con una destacada trayectoria en el mundo del teatro musical. Gardelin ha participado en grandes producciones internacionales como Chicago, El Fantasma de la Ópera, Mamma Mia!, La Bella y la Bestia, Los Locos Addams, Los Productores y Los Puentes de Madison. Con experiencia previa en Oliver Twist en Argentina, Gardelin estará al frente de los músicos de gran nivel que interpretarán en directo la música del espectáculo, asegurando una experiencia única e inolvidable.

Finalmente, la dirección escénica estará a cargo de Juan Luis Iborra, contrastado director y dramaturgo teatral, el diseño de iluminación recae sobre Juanjo Llorens, el diseñador de coreografía es Luis Santamaría, la escenografía ha sido diseñada por David Pizarro, y el diseño de vestuario es de Macarena Casís y el diseño de sonido es de Javier Isequilla, el mismo equipo que triunfó con Los chicos del coro.

El cast está formado por más de 30 actores, repartidos entre elenco infantil y adulto, dará vida a los inolvidables personajes de esta historia clásica. Este 12 de noviembre Oliver Twist, El Musical subirá al escenario del Teatro La Latina para ofrecer una experiencia única que combina una historia cargada de emociones con un espectáculo musical de altísimo nivel.

La inocencia de un niño puede cambiar el mundo

Esta versión de Oliver Twist es el musical de los niños olvidados, de aquellos que no tienen quien vele por ellos, de aquellos que están a nuestro alrededor con su dolor y su tristeza y que tienden a pasar inadvertidos. Los adultos no siempre vemos la miseria, la soledad, el acoso… a veces no nos damos cuenta de las señales con las que expresan su angustia, de sus dificultades para hablarnos de lo que se cuela en sus pesadillas. Oliver Twist nos recuerda el niño que fuimos, el que sigue en nuestro interior y nos habla aunque solo lo escuchemos en ocasiones, el que entiende a la perfección a esos otros que, desde el escenario, se ven obligados a crecer demasiado deprisa.

No es casualidad que los creadores de ese gran éxito que es el musical Los chicos del coro (el productor Rafa Coto, el escritor Pedro Víllora, el director Juan Luis Iborra) hayan escogido Oliver Twist para su siguiente proyecto juntos. En Los chicos del coro veíamos a unos niños igualmente desprotegidos dentro de un entorno de violencia que iba desde la reciente Segunda Guerra Mundial a las carencias educativas de una época difícil, y que logran encontrar un camino de esperanza mediante la música y la ayuda de unos pocos adultos que sí confían en ellos.

Los chicos del coro habla de la educación bien entendida, de los valores humanísticos, del arte que nos hace ser mejores. De manera similar, en Oliver Twist está la advertencia de adónde conduce una sociedad que descuida la formación y el cuidado de los más jóvenes, a la vez que nos muestra cómo nuestras buenas acciones hacia los demás pueden contribuir decisivamente a crear un mejor futuro protegiendo a aquellos que habrán de construirlo.

Con Oliver Twist, El Musical se quiere llenar de ilusión y esperanza a los espectadores más jóvenes y a sus familias. Oliver es un héroe adolescente, un muchacho que está a punto de complicarse la vida para siempre pero que logra salir adelante con buen ánimo, confianza y con algo de ayuda por parte de sus mayores. Es algo que nos ha pasado casi a todos (aunque, por fortuna, con menos dramatismo), y es lo que quisiéramos proponer a los demás: un futuro inmediato de música, de entretenimiento, de emoción, de felicidad. Eso es Oliver Twist, El Musical.