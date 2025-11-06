DistritosFuencarral - El Pardo

La nueva biblioteca de Montecarmelo llevará el nombre de Carmen Martín Gaite

Gacetín Madrid

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy asignar el nombre de Carmen Martín Gaite a la nueva biblioteca que abrirá sus puertas en Montecarmelo el próximo año. Con esta denominación, la que será la trigésimo quinta biblioteca municipal rendirá tributo a una de las figuras más destacadas de la literatura española del siglo XX, ha destacado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz.

El nuevo equipamiento municipal estará ubicado en la avenida del Monasterio de El Escorial 56, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, y se convertirá en un punto de encuentro para la lectura, el estudio y la vida cultural del barrio de Montecarmelo.

La vida y la obra de Martín Gaite están profundamente ligadas a Madrid, ciudad donde vivió gran parte de su vida y donde falleció. Escritora, traductora, crítica literaria, guionista de televisión y profesora universitaria, tradujo a autores como Rilke, Flaubert o Emily Brontë. Desde muy joven, Madrid fue el escenario en el que desplegó su talento, convirtiéndose en testigo y protagonista de la vida cultural, política y social de la capital, verdadero epicentro de su biografía y de su literatura.

Integrante de la Generación del 50, su obra se caracteriza por el realismo social y la renovación narrativa del periodo de posguerra, siendo sus temas más recurrentes la identidad femenina y la opresión social, la memoria personal e histórica, la búsqueda del interlocutor, el diálogo interior y la exploración de la realidad cotidiana. Entre sus títulos más destacados se encuentran Entre visillos (1957), El cuarto de atrás (1978) o Caperucita en Manhattan (1990).

Con esta nueva incorporación, Carmen Martín Gaite se suma al conjunto de escritores y pensadores que dan nombre a bibliotecas municipales de Madrid como María Zambrano, José Saramago, Mario Vargas Llosa, Benito Pérez Galdós, Pío Baroja, Dámaso Alonso o Francisco Umbral.

