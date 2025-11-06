La nueva biblioteca de Montecarmelo llevará el nombre de Carmen Martín Gaite

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy asignar el nombre de Carmen Martín Gaite a la nueva biblioteca que abrirá sus puertas en Montecarmelo el próximo año. Con esta denominación, la que será la trigésimo quinta biblioteca municipal rendirá tributo a una de las figuras más destacadas de la literatura española del siglo XX, ha destacado la vicealcaldesa de Madrid y portavoz municipal, Inma Sanz.

El nuevo equipamiento municipal estará ubicado en la avenida del Monasterio de El Escorial 56, en el distrito de Fuencarral-El Pardo, y se convertirá en un punto de encuentro para la lectura, el estudio y la vida cultural del barrio de Montecarmelo.

La vida y la obra de Martín Gaite están profundamente ligadas a Madrid, ciudad donde vivió gran parte de su vida y donde falleció. Escritora, traductora, crítica literaria, guionista de televisión y profesora universitaria, tradujo a autores como Rilke, Flaubert o Emily Brontë. Desde muy joven, Madrid fue el escenario en el que desplegó su talento, convirtiéndose en testigo y protagonista de la vida cultural, política y social de la capital, verdadero epicentro de su biografía y de su literatura.

Integrante de la Generación del 50, su obra se caracteriza por el realismo social y la renovación narrativa del periodo de posguerra, siendo sus temas más recurrentes la identidad femenina y la opresión social, la memoria personal e histórica, la búsqueda del interlocutor, el diálogo interior y la exploración de la realidad cotidiana. Entre sus títulos más destacados se encuentran Entre visillos (1957), El cuarto de atrás (1978) o Caperucita en Manhattan (1990).

Con esta nueva incorporación, Carmen Martín Gaite se suma al conjunto de escritores y pensadores que dan nombre a bibliotecas municipales de Madrid como María Zambrano, José Saramago, Mario Vargas Llosa, Benito Pérez Galdós, Pío Baroja, Dámaso Alonso o Francisco Umbral.