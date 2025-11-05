El PSOE propone una «Ordenanza de Convivencia en el Espacio Público» como alternativa a la regulación de terrazas de Almeida

El Grupo Municipal Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Madrid, a través de su portavoz adjunta, Emma López, ha presentado una enmienda a la totalidad y 31 enmiendas parciales a la nueva Ordenanza de Terrazas impulsada por el equipo de gobierno de José Luis Martínez-Almeida. El PSOE critica la gestión del gobierno municipal y propone un modelo alternativo basado en la convivencia, la participación y la imagen de la ciudad.

La portavoz socialista recordó que el Gobierno municipal se vio obligado a elaborar una nueva ordenanza debido a que la anterior fue anulada por la Justicia en abril de 2024. López lamentó que, a pesar de haber tenido más de un año para rehacer la normativa, el gobierno de Almeida ha decidido aprobarla «deprisa, corriendo y sin escuchar a nadie«.

El Grupo Socialista señala la falta de consenso y transparencia en el proceso de elaboración de la nueva ordenanza, destacando que de 106 alegaciones presentadas, «solamente han admitido 5». Además, critica que el proceso se haya llevado a cabo con «agosticidad», refiriéndose a que el plazo de enmiendas se produjo en pleno agosto.

El modelo alternativo del PSOE: tres ejes fundamentales

Frente al proyecto del gobierno, el PSOE propone un modelo diferente que busca abordar la regulación del espacio público de manera integral, estructurado en tres pilares:

1. Convivencia

Cuerpo de Agentes: Se propone la creación de un Cuerpo de Agentes, similar al de Movilidad, dedicado específicamente a velar por el cumplimiento de la ordenanza y la convivencia en el espacio público. Este cuerpo estaría formado por empleados públicos municipales.

Se propone la creación de un Cuerpo de Agentes, similar al de Movilidad, dedicado específicamente a en el espacio público. Este cuerpo estaría formado por empleados públicos municipales. Transparencia con QR: Se plantea que todas las terrazas dispongan de un código QR con información visible y accesible sobre la terraza, incluyendo el número de mesas y el espacio que pueden ocupar.

Se plantea que todas las terrazas dispongan de un sobre la terraza, incluyendo el número de mesas y el espacio que pueden ocupar. Accesibilidad: Se busca garantizar la accesibilidad tanto en las calles (evitando estorbos para carritos y sillas de ruedas) como dentro de las propias terrazas para personas con algún tipo de discapacidad.

Se busca garantizar la accesibilidad para personas con algún tipo de discapacidad. Prohibición de Estufas de Gas: El PSOE también propone la prohibición de las estufas de gas, pidiendo que se incentiven las estufas eléctricas o el uso de mantas, como se hace en otras ciudades como París.

2. Participación y Consejo de Terrazas

El modelo socialista aboga por un enfoque descentralizado y consensuado:

Consejo de Terrazas: Se propone la creación de un Consejo de Terrazas, con Consejos Distritales correspondientes.

Se propone la creación de un Consejo de Terrazas, con correspondientes. Norma por Consenso: Estos consejos estarían integrados por el Ayuntamiento, vecinos y hosteleros, y lo que se decida en ellos sobre la regulación de las terrazas se convertiría en norma, siguiendo el ejemplo de París. El objetivo es un trato diferenciado por zonas de Madrid, que la actual ordenanza no contempla.

3. Imagen de Madrid

Concurso Internacional de Ideas: Para mejorar la imagen de la ciudad, se propone un concurso internacional de ideas para decidir de manera colectiva cómo debe ser la imagen de Madrid, buscando una unificación en el mobiliario y cuidado del espacio público.

Hacia una «Ordenanza de Convivencia»

Emma López defendió que la nueva normativa debería ser más ambiciosa, ya que una simple «Ordenanza de Terrazas se queda muy corta» al dejar fuera a otros negocios que también hacen uso del espacio público, como librerías, fruterías o quioscos. Por ello, instó a que se debata y apruebe una «Ordenanza de Convivencia en el espacio público».

La portavoz concluyó que la propuesta del Gobierno de Almeida nace «muerta» debido a sus «chapuzas habituales» y a la falta de diálogo, mientras que el Grupo Socialista ofrece una visión «totalmente diferente» con proyecto e ideas.