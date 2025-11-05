Madrid inicia su sexto programa de emprendimiento para impulsar startups en el videojuego

El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado este miércoles la sexta edición de Start IN Up Program, el programa de emprendimiento de startups del sector del videojuego, los eSports y la gamificación de la iniciativa municipal Madrid in Game. Desde su lanzamiento en marzo de 2023, esta aceleradora ha impulsado a 157 startups y se ha convertido en uno de los motores principales del ecosistema emprendedor madrileño vinculado al videojuego y la innovación digital.

El concejal delegado de Innovación y Emprendimiento, Ángel Niño, ha destacado que, gracias a esta iniciativa, “Madrid se está situando en el mapa internacional del sector. En solo dos años hemos creado un ecosistema que impulsa el talento, genera empleo y atrae inversión, convirtiendo a la capital en un referente mundial. El éxito de las startups que han pasado por el programa refleja el enorme potencial del talento madrileño en la industria del gaming«, ha añadido.

La convocatoria más internacional de Start IN Up Program

Durante los próximos seis meses, 58 startups trabajarán en el Development Center del Campus del Videojuego de Madrid in Game, distribuidas en función de su etapa de desarrollo: cinco startups se encuentran en fase de preincubación; 28, en incubación y 25, en aceleración.

Más del 53 % de ellas tiene su sede en Madrid, hecho que visibiliza la consolidación de la capital como epicentro del emprendimiento en el sector. El 47 % restante procede de distintas comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Castilla y León, Murcia o País Vasco. Además, varios proyectos internacionales tienen su origen en Irlanda, Alemania, Italia y Ucrania, lo que convierte esta convocatoria en el Start IN Up Program más internacional hasta la fecha.

La diversidad de perfiles empresariales abarca desde estudios de desarrollo de videojuegos hasta startups que aplican el gaming a ámbitos como la educación, la salud, la IA o la realidad virtual y aumentada.

Las empresas participantes cuentan con un acompañamiento integral y asesoramiento especializado en áreas clave del sector. Además, el programa facilita su proyección en los principales eventos profesionales del ámbito del videojuego tanto en España como en el extranjero y les ofrece apoyo estratégico para la captación de inversión y el fortalecimiento de sus modelos de negocio.

Los datos de Start IN Up Program

Start IN Up Program nació con la misión de atraer, impulsar y retener talento, generar empleo cualificado y fortalecer el tejido industrial y creativo de la capital. Desde su puesta en marcha, las empresas que han pasado por el programa han levantado más de 10,5 millones de euros en financiación público-privada y creado 258 empleos directos, reforzando el ecosistema del videojuego madrileño.

Un total de 157 startups han pasado por el programa y han recibido más de 4.700 horas de mentorías y 270 horas de formación especializada. Las empresas impulsadas desde el Campus del Videojuego han participado en más de 20 eventos nacionales e internacionales como Gamescom (Colonia), Game Developers Conference (San Francisco), 4YFN (Barcelona), Tokyo Game Show, BIG Bilbao o Gamergy (Madrid), proyectando el talento madrileño en los principales foros globales del sector.