Un gran simulacro cortará la M-40 durante más de 6 horas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible va a llevar a cabo este jueves, 6 de noviembre, un simulacro de incendio en el túnel de calzadas superpuestas de la M-40 en el kilómetro 49, en Madrid. El simulacro se desarrollará en la calzada interior de la M-40, aunque también tendrá afectación en la calzada exterior.

La actuación implicará la extinción de un incendio y la evacuación de heridos y usuarios. En el ejercicio participarán los servicios de emergencias, bomberos, sanitarios, Guardia Civil de Tráfico, Policía Municipal, gestores del túnel y Protección Civil.

Con el fin de garantizar la seguridad de los participantes y de los usuarios, desde el jueves 6 de noviembre a las 23:00 horas hasta las 05:30 horas del viernes 7 de noviembre, se realizarán cortes totales de tráfico entre los kilométricos 46 y 51 de la M-40, en ambos sentidos, incluidos los accesos en la zona afectada.

Durante este periodo, el tráfico de ambas calzadas será reconducido por la M-30, mientras que los accesos desde la A-6 y la M-30 hacia la M-40 también se verán afectados y desviados. Igualmente, el tráfico de mercancías peligrosas, en el tramo comprendido entre la A-6 y la M-607, deberá circular por el tramo sur de la M-40.

Las afectaciones necesarias para la realización de este simulacro son:

  • Calzada interior M-40: corte total del tronco a la altura de la salida 46 hacia A-6 todas direcciones. Los usuarios deberán tomar la salida 46.
  • Ramal acceso de A-6 decreciente a M-40 interior: corte total de ramal. Desvío a M-40 sentido A-5.
  • Ramal acceso de A-6 creciente a M-40 interior: corte total de ramal. Desvío a M-40 sentido A-5.
  • Calzada exterior M-40: corte total del tronco a la altura de la salida 51 hacia M-30 sentido A-6. Tomar salida 51.
  • Ramal acceso de M-30 decreciente (avenida de la Ilustración) a M-40 exterior: corte total de ramal. Desvío a M-30 sentido A-6.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha realizado recientemente diferentes simulacros con incendios en túneles: el realizado en Cantabria, en el túnel de Bárcena de Pie de la Concha o en Canfranc, en el túnel de Somport.

