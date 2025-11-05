ComunidadNoticias

Avería en Vicálvaro: demoras y alteraciones este jueves en C-2, C-7 y C-8 de Cercanías Madrid

Los usuarios de las líneas de Cercanías Madrid C-2 (Guadalajara – Chamartín), C-7 (Alcalá de Henares – Príncipe Pío) y C-8 (Guadalajara – Cercedilla/El Escorial) deben prever posibles alteraciones en sus trayectos durante la mañana de este jueves, 6 de noviembre.

Según ha informado la operadora, una avería en las infraestructuras de la estación de Vicálvaro podría provocar demoras en ambos sentidos o modificaciones en el recorrido habitual de los primeros trenes CIVIS.

Los trenes afectados son aquellos que realizan el servicio CIVIS en las mencionadas líneas. Se recomienda a los viajeros consultar los canales oficiales y prever tiempo adicional en sus desplazamientos, especialmente a primera hora de la mañana.

