El Metropolitano será el «centro de entretenimiento» de la futura Fórmula 1 en Madrid

El circuito de la Fórmula 1 en Madrid ha anunciado un acuerdo de colaboración estratégico que integra un emplazamiento clave de la capital en la celebración del evento. El Riyadh Air Metropolitano (el estadio del Atlético de Madrid) se ha asociado con IFEMA MADRID para convertirse en «Local Event Supporter» del FORMULA 1 TAG HEUER GRAN PREMIO DE ESPAÑA, en un convenio que se extenderá durante los próximos cinco años.

El Gran Premio, cuya primera edición en Madrid se celebrará del 11 al 13 de septiembre de 2026 en el circuito semiurbano MADRING, utilizará las instalaciones del estadio como su principal eje de entretenimiento fuera de la pista.

Más allá de la competición: logística y conciertos

El acuerdo establece que el estadio jugará un papel fundamental como centro de experiencias, hospitalidad y activaciones comerciales para los miles de aficionados que acudirán a la cita. El Metropolitano actuará como centro neurálgico donde se articularán servicios de recepción y traslado hacia el circuito, permitiendo la gestión eficiente del flujo de asistentes.

Además de las zonas exclusivas de hospitality inspiradas en la identidad rojiblanca, el estadio ha sido designado para albergar el concierto principal de la semana del Gran Premio. El objetivo de la alianza es consolidar el recinto como un espacio de referencia para grandes eventos internacionales y generar un ambiente de Fórmula 1 «a toda velocidad» en un entorno emblemático de la ciudad.

MADRING: un circuito urbano y conectado

El circuito MADRING, que contará con un trazado de 5,4 kilómetros y 22 curvas —incluida la icónica «La Monumental» con un peralte del 24%—, se destaca por su excelente accesibilidad. Su ubicación dentro de la ciudad y su conexión directa con metro, tren y autobús buscan garantizar un evento sostenible.

De hecho, la organización proyecta que al menos el 80% de los asistentes al Gran Premio lleguen al circuito utilizando el transporte público, un factor clave para reducir la huella de carbono del evento. El trazado promete no solo emoción deportiva, sino también una fusión con la cultura y la gastronomía madrileña.