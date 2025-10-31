Sábado de mercados en Madrid: de Coleccionismo, ‘Los Sábados de El Rastro’ y ‘[The Festival] by SALESAS’

La ciudad de Madrid será este sábado, 1 de noviembre, epicentro de los mercados de productos artesanos y de proximidad. Una nueva edición de ‘Los Sábados de El Rastro‘ hará las delicias de los madrileños este sábado con las mejores antigüedades, vintage, almoneda, coleccionismo, gastronomía y entretenimiento.

También regresa la Feria de Coleccionismo, una actividad mensual que constituye un punto de encuentro entre expositores, coleccionistas y aficionados de toda España; y ‘[The Festival] by SALESAS’, una fuerte apuesta por el formato de street market (mercado callejero).

‘Los Sábados de El Rastro‘

La feria de ocio más castiza y emblemática ‘Los Sábados de El Rastro‘ regresa este sábado, 1 de noviembre, al centro de Madrid con las mejores antigüedades, vintage, almoneda, coleccionismo, gastronomía y entretenimiento. En la Plaza del General Vara del Rey, de 10:00 a 14:30 horas se podrá vivir una experiencia singular con los mejores creadores y buscadores de tendencias en todas las disciplinas, gastrofun, alta coctelería, craft, arte o música.

La plaza recupera con la instalación de la Feria de Desembalajes, un mercado tradicional que tuvo su origen en décadas de 1970 y 1980 y que permaneció vivo durante 20 años. Un entramado artístico de artesanía, expositores de piezas vintage, coleccionismo, almoneda y diversas antigüedades, independientes del mercado ambulante del domingo.

Con la intención de dinamizar la hostelería y generar tráfico al resto de calles de la zona, Los Sábados de El Rastro contará con diversos circuitos para todos los públicos:

Feria Desembalaje : expositores de antigüedades, coleccionismo y ropa vintage en la Plaza General Vara del Rey.

: expositores de antigüedades, coleccionismo y ropa vintage en la Plaza General Vara del Rey. Circuito gastro : una ruta para degustar la gastronomía tradicional e innovadora de Madrid ( enlace aquí ).

: una ruta para degustar la gastronomía tradicional e innovadora de Madrid ( ). Circuito comercio : una ruta para que conozcas las mejores tiendas del barrio ( enlace aquí

: una ruta para que conozcas las mejores tiendas del barrio ( Circuito familiar: una gran variedad de actividades para la familia en La Glorieta de Puerta de Toledo

Un paseo por el barrio más castizo de Madrid, donde disfrutar de los comercios más típicos, antigüedades, artesanía, actividades y buena gastronomía que han puesto en marcha el Ayuntamiento de Madrid, Todo está en Madrid, Madrid Capital de Moda y la Asociación de Comerciantes de El Rastro.

Feria de Coleccionismo

El Museo del Ferrocarril de Madrid, con sede en la histórica estación de Delicias, ofrece una interesante alternativa de ocio en la capital para este fin de semana, que seguramente hará las delicias de mayores y pequeños.

El primer sábado del mes, 1 de noviembre, acoge la Feria de Coleccionismo, una actividad mensual que constituye un punto de encuentro entre expositores, coleccionistas y aficionados de toda España. Y el primer domingo, este 2 de noviembre, el Mercadillo de Modelismo Ferroviario, que convoca a ferroviarios y aficionados al modelismo que compran, venden o intercambian artículos.

La Feria de Coleccionismo del Museo del Ferrocarril de Madrid, anteriormente conocida como Feria ‘La Estación’, es un espacio en el que encontrar todo tipo de artículos relacionados con el mundo del coleccionismo.

Pueden comprarse allí juguetes antiguos y de chapa, marcas tan conocidas como Payá, Rico, Sanchís o Jyesa, o los famosos Madelman, Geyperman, Airgamboys y Playmobil, junto a auténticos clásicos como Scalextric, Ibertrén, Exin Castillos o Star Wars. Hay también muñecas (Nancy, Barriguitas, Mariquita Pérez), álbumes de cromos, cómics, carteles de cine y publicidad, revistas y fotografías. Primer sábado de cada mes, salvo agosto, de 10:00 a 19:00 horas. Entrada general: 3 euros. Entrada superreducida: 1 euro (Personas con discapacidad / Ciudadanos de la Unión Europea en situación legal de desempleo).

Los amantes de las maquetas, sobre todo de las ferroviarias, tienen su cita este domingo en el Mercadillo de Modelismo, de periodicidad mensual, donde se reúnen artesanos, ferroviarios y aficionados para comprar o intercambiar piezas. Los principiantes pueden encontrar asesoramiento y consejo de veteranos en la materia y los coleccionistas consiguen piezas exclusivas para llenar sus vitrinas.

Es también una excelente opción para quienes simplemente buscan un regalo original. En este mercadillo destacan los artesanos, que son capaces de crear desde el simple poste de catenaria o el “mono” de señales hasta la locomotora más complicada, a partir de materias primas y piezas recicladas. Primer domingo de cada mes, salvo agosto, de 10:00 a 14:00 horas.

[The Festival] by SALESAS

Y también hará las delicias de los madrileños este sábado una nueva edición de '[The Festival] by SALESAS', una fuerte apuesta por el formato de street market (mercado callejero).

[The Festival] by SALESAS es una fuerte apuesta por el formato de street market (mercado callejero) que se celebra en Madrid el primer sábado del mes. Los habituales stands de mercadillo se conjugan con un ambiente cosmopolita, que acerca el trabajo de jóvenes creadores al público, en un cuidado entorno donde también hay espacios gastronómicos y culturales.

Las calles de Campoamor, Santa Teresa y Argenosla se convierten en el epicentro de este evento urbano que congrega a un público muy plural. Ya sea para pasear y ojear la oferta, para dialogar con productores y adquirir productos, para hacer un brunch y acudir a una galería de arte; todo esto y mucho más ocurre en este particular [The Festival]. La organización se incluye en el proyecto Madrid Capital de Moda, que quiere congregar toda la oferta de este sector en la ciudad.

En [The Festival] podrás pasear por las tiendas habituales de la zona mientras ojeas las diferentes propuestas de los stands. También encontrarás repartidos por la zona los habituales foodtrucks o estaciones de comida, donde se servirán suculentos platos y dulces. Barceló Gastro Food, Bunny’s Dely o El Huerto de Lucas son alguno de los nombres detrás de las propuestas gastronómicas que podrás degustar en esta edición.

El fin del intenso frio es la mejor excusa para disfrutar de esta experiencia de compras al aire libre. El mercado discurre entre las 11:30 horas hasta las 20:00 horas de la tarde. Consulta toda la información en [The Festival] by SALESAS