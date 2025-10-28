ComunidadNoticias

El Gobierno de España financiará con 127 millones de euros al transporte público de Madrid

Gacetín Madrid

El Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha aprobado un Real Decreto de concesión directa de 363,7 millones de euros a Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias para financiar el transporte público colectivo metropolitano en el ejercicio 2025.

La concesión directa de estas subvenciones supone un esfuerzo inversor idéntico a las del 2023 y 2024, lo que muestra la apuesta clara del Gobierno de España por el fomento del transporte público.
En concreto, las ayudas se destinan a la financiación del transporte público regular de viajeros de ámbito metropolitano a las siguientes entidades y con los siguientes importes:

  • Consorcio Regional de Transportes de Madrid: 126,89 millones de euros.
  • Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona (Autoritat del Transport Metropolità): 149,3 millones de euros.
  • Autoridad del Transporte Metropolitano de Valencia (Autoritat del Transport Metropolità de València): 40 millones de euros.
  • Comunidad Autónoma de Canarias: 47,5 millones de euros.

Estas subvenciones se suman al resto de ayudas puestas en marcha por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible durante 2025, destinadas a financiar la implantación de:

  • La gratuidad infantil en el transporte público para los y las menores de hasta 14 años.
  • Descuentos del 50% en abonos y títulos multiviaje joven.
  • Reducción de tarifas en el resto de abonos y títulos multiviaje de al menos un 40%.
  • Descuentos en los abonos recurrentes de los sistemas públicos de préstamo de bicicletas de al menos un 50%.

Todo ello sin olvidar otras medidas de gran calado como el programa Verano Joven, que en esta edición ha logrado récord de usuarios y viajes con más de 6,8 millones de viajes realizados en tren y autobús con descuentos de hasta el 90%, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2025.

Características de estas subvenciones

El transporte regular de viajeros de estas áreas metropolitanas o insulares se caracteriza por un importante volumen de población afectada, gran intensidad de desplazamientos, la participación de varias administraciones en su gestión y la afectación de su funcionamiento sobre la actividad económica general y de diversos sectores.

La concesión de estas subvenciones queda condicionada a disponer de un Plan de Movilidad Sostenible por parte de los beneficiarios y que el mismo sea coherente con la Estrategia Española de Movilidad Sostenible 2030, de forma que la financiación estatal actúa como un incentivo para desplegar este instrumento de ordenación y planificación de la movilidad.

