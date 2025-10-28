ComunidadNoticias

Cortada la linea C-3 de Cercanías Madrid por un arrollamiento mortal

El servicio en la línea C-3 de Cercanías Madrid ha quedado suspendido, en ambos sentidos, este martes entre las estaciones de Pinto y Getafe Industrial por el arrollamiento mortal de un hombre ocurrido en la madrugada.

Los hechos han ocurrido pasadas las 4 de la madrugada en la vía de tren en el municipio madrileño de Getafe, en un polígono industrial entre las calles del Guadalquivir y del Odiel. Por causas que aún se investigan, se ha producido el arrollamiento de un trabajador, quedando inconsciente y con muy graves traumatismos.

Sanitarios del SUMMA 112 han encontrado a la víctima, de 57 años de edad, en parada cardiorrespiratoria, procediendo a realizarle las pertinentes maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque sin éxito, certificando finalmente su fallecimiento.

Como consecuencia de ello, se ha cortado el servicio de la línea C-3 de Cercanías Madrid en ambos sentidos de la circulación. Se han establecido trenes lanzadera entre las estaciones de Aranjuez-Pinto y Getafe Industrial-Chamartín.

Desde Renfe se ha recomendado a los usuarios de Cercanías tomar medios alternativos de transporte entre las estaciones afectadas. Sin embargo, a las 08:15 horas se ha restablecido el servicio en la línea, por lo que los trenes irán recuperando sus frecuencias de paso de forma progresiva.

