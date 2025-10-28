Cinco detenidos por estafar a ancianos con el ‘tocomocho’ en Arganzuela (Madrid)

Agentes de la Policía Nacional han detenido in fraganti en el distrito madrileño de Arganzuela a cinco integrantes de un grupo criminal especializado en la estafa del “tocomocho”, tres hombres y dos mujeres de mediana edad.

Los hechos sucedieron en la mañana del pasado viernes, 24 de octubre, cuando los agentes fueron alertados de la presencia de estas personas en la calle Embajadores por un viandante que observó cómo dos mujeres abordaban a personas de la tercera edad mientras otras esperaban en el interior de un vehículo.

Tras realizar varias batidas por la zona, fueron localizados en las inmediaciones de una entidad bancaria, a la espera de seleccionar una víctima. Tras proceder a su identificación y realizar un cacheo preventivo de vehículo, localizaron en su interior efectos utilizados habitualmente parta realizar el timo del “Tocomocho», tales como joyas, dos fajos de cartulinas de color marrón con la misma medida que los billetes de 50 euros, diferentes boletos de lotería de fechas anteriores y varias estampitas.

Además llevaban dos pelucas, gorras, mascarillas y gafas, prendas utilizadas para dificultar su identificación. Por todo ello, estas personas, tres hombres y dos mujeres, fueron detenidas como presuntas responsables de los delitos de pertenencia a grupo criminal y contra el patrimonio, pasando posteriormente a disposición judicial.