Casa de América instala un altar monumental homenaje a las abuelas por el Día de Muertos

Puebla, tierra de profundas tradiciones y herencia cultural, llega al corazón de Madrid con motivo del Día de Muertos a través de la instalación del altar monumental La abuela de todos: una ofrenda a las Carmencitas. Un altar de muertos que podrá visitarse en la entrada principal de Casa de América del 29 de octubre al 8 de noviembre de 2025, como símbolo de la memoria poblana compartida con el mundo.

Se trata de una iniciativa conjunta del Gobierno del Estado de Puebla a través de su Secretaría de Cultura, con el apoyo de la Cancillería de México, la Embajada de México en España y Casa de América. La Red de Investigación de las Américas (ARENET) se encarga de la realización artística, técnica y museográfica, integrando elementos tradicionales y recursos interactivos que resignifican la ofrenda como un puente cultural entre continentes.

Este altar rinde homenaje a las abuelas, figuras universales que encarnan el cuidado, la sabiduría y la transmisión de conocimientos, lenguas, oficios y saberes de generación en generación. Al reconocerlas en un escenario internacional, se pone en valor su papel en la transmisión de la cultura y la memoria familiar, además de colocar a Puebla como epicentro de una tradición que sirve de emblema de México ante el mundo.

La instalación, de tres metros de altura, presenta una cuidada fusión entre la estética tradicional mexicana y elementos contemporáneos. Estará compuesta por cuatro niveles y tendrá flores de cempasúchil y papel picado colorido, que representan el viento y la guía para las almas; comida y bebidas tradicionales, como platillos mexicanos, pan de muertos y calaveras de azúcar, estas últimas como representaciones festivas de la muerte; fotografías de abuelas y objetos personales, como rebozos, recetarios y juguetes, rodeados de flores y velas; talavera poblana en floreros y platos; o textiles artesanales bordados en Puebla.

Además, todo el mundo podrá colaborar en este proyecto enviando las fotos de sus abuelas a través de mexico.org/la-abuela-de-todos. Las imágenes se proyectarán en una pantalla LED, generando así un homenaje colectivo.

Horarios de visita del altar de muertos:

Miércoles 29 y jueves 30 de octubre: 9:00 a 20:00

Viernes 31 de octubre: 9:00 a 22:00

Sábado 1 de noviembre: 10:00 a 17:00

Domingo 2 de noviembre: 10:30 a 13:30

Lunes 3 al viernes 7 de noviembre: 9:00 a 20:00

Sábado 8 de noviembre: 10:30 a 13:30