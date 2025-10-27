El PSOE acusa a Almeida de ser un «terraplanista del aborto» y presenta una moción en defensa de este derecho

El Grupo Municipal Socialista (PSOE), liderado por su portavoz, Reyes Maroto, afronta el Pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid correspondiente al mes de octubre con una agenda centrada en la «defensa de los derechos de la mujer», la «protección de los servicios públicos» y la modificación de la política fiscal municipal.

La portavoz socialista ha situado la defensa de los derechos de las mujeres como el eje central de su estrategia, un punto que considera «cuestionado» por el Gobierno municipal. Maroto denunció que el «vergonzoso acuerdo del PP y Vox sobre el falso síndrome posaborto sigue en pie», a pesar de que el alcalde supuestamente «reconociera su error» en el Pleno Extraordinario anterior. En consecuencia, el PSOE ha presentado una iniciativa para que el Pleno reafirme el aborto como un derecho legalmente reconocido y protegido.

La crítica se dirigió directamente al regidor madrileño. Maroto afirmó que «No nos fiamos de Almeida, que se ha convertido en un terraplanista del aborto». Instó al alcalde a «dejar claro si está del lado de los derechos, la libertad y la igualdad de las mujeres o del de los recortes, el miedo y la desinformación».

Además, la portavoz socialista argumentó que Almeida «generó mucha desinformación» al vincular la información legal sobre el aborto con el Plan de Natalidad del Consistorio, lo que calificó como «coacción ideológica desde las instituciones». Maroto también cuestionará si el alcalde considera que las madrileñas deben «irse a otro lado a abortar», acusando a la Comunidad de Madrid de no garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública y de buscar «convertirlo en negocio».

Agenda del PSOE para el Pleno

El Grupo Socialista ha asegurado que su objetivo es «proteger los servicios públicos del modelo privatizador del PP, garantizar que las familias madrileñas paguen una tasa de basura más justa, exigir transparencia al Gobierno municipal y proteger nuestra ciudad, cuidando su paisaje y su identidad».

Frente a esta propuesta, Maroto criticó que «el PP y Vox siguen centrados en debates ideológicos, demostrando que no tienen proyecto para Madrid, que prefieren mantener un clima tóxico de confrontación, insultos y bulos”. Entre las propuestas concretas que el PSOE lleva al Pleno se encuentran: