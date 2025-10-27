Planes de Halloween 2025 en Madrid: todas las actividades por distritos para pasarlo de miedo

Madrid se prepara para celebrar Halloween 2025 con una amplia oferta de actividades repartidas por sus distritos. Talleres, pasajes del terror, cine, teatro, cuentacuentos y concursos de disfraces llenarán la ciudad de calabazas, sustos y diversión.

Muchos de los planes están pensados para niños y jóvenes, con propuestas creativas para ellos, pero también habrá actividades para los adultos que combinan teatro, arte, cine y rituales escénicos. Tanto si buscas una tarde divertida con los más pequeños como una experiencia diferente, estos días encontrarás propuestas para pasarlo de miedo en cada rincón de Madrid.

Planes de Halloween para niños y jóvenes por distritos

Arganzuela: cine, fantasmas y lecturas de miedo

Jueves 30 de octubre : Centro Juvenil Ouka Lele, Montaje del Pasaje del Terror.

: Centro Juvenil Ouka Lele, Montaje del Pasaje del Terror. Viernes 31 de octubre, 18:00-19:00 h: Centro Juvenil Ouka Lele, Pasaje del Terror.

Centro Juvenil Ouka Lele, Pasaje del Terror. Viernes 31 de octubre, 7 y 14 de noviembre, 17:30 h: Teatro Circo Price, Los fantasmas del Price, taller familiar de teatro de sombras para descubrir los secretos de la luz y cómo convertirla en magia.

Barajas: gincana deportiva

Sábado 1 de noviembre, 10:00-14:00 h: Instalación Deportiva Municipal Básica Playa de Bolnuevo, Gincana Deportiva de Halloween, con diferentes juegos y la ayuda de un plano.

Carabanchel: cuentos, talleres y pintacaras

Domingo 26 de octubre:

11:30 h: Pintacaras de Halloween en el Centro Sociocultural García Lorca y en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, una actividad para que los más pequeños se transformen en sus personajes favoritos. 12:30 h: Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, Cuentos de luna llena y otros espantos, una actividad para adentrarnos en el bosque a jugar con los lobos.

Viernes 31 de octubre, 16:00-20:00 h: Centro Juvenil Carabanchel Alto, Pasaje del terror.

Chamartín: decoración espeluznante y manualidades

Miércoles 29 de octubre, 18:00 h: Biblioteca Pública Municipal Francisco Ibañez, Halloween English, de Mercedes Pérez Agustín e Iñaki Sainz de Murieta, presentación del manual Halloween English en el que sus autores ofrecen un enfoque innovador para la enseñanza del inglés (para niños de 6 a 12 años).

Biblioteca Pública Municipal Francisco Ibañez, Halloween English, de Mercedes Pérez Agustín e Iñaki Sainz de Murieta, presentación del manual Halloween English en el que sus autores ofrecen un enfoque innovador para la enseñanza del inglés (para niños de 6 a 12 años). Jueves 30 de octubre, 18:00 h: Biblioteca Pública Municipal Francisco Ibañez, Taller de Halloween, donde los más peques harán manualidades para celebrar la noche más terrorífica.

Chamberí: pasajes del terror, talleres y fiesta irlandesa

Jueves 30 de octubre: Plaza de Olavide, Halloween es irlandés, fiesta organizada por la embajada de Irlanda en colaboración con la Junta con actividades como teatro y música.

Plaza de Olavide, Halloween es irlandés, fiesta organizada por la embajada de Irlanda en colaboración con la Junta con actividades como teatro y música. Viernes 31 de octubre, 18:00-20:30 h: Centro Juvenil Chamberí, Pasaje del Terror .

Centro Juvenil Chamberí, . Sábado 1 de noviembre, 11:30-13:30 h: Centro Cultural Galileo, Sábados locos de Halloween, incluye cuatro talleres que irán rotando (taller de fantasmas, muñecos de Halloween, zona de juegos terroríficos y bailes con canciones de Halloween)

Centro Cultural Galileo, Sábados locos de Halloween, incluye cuatro talleres que irán rotando (taller de fantasmas, muñecos de Halloween, zona de juegos terroríficos y bailes con canciones de Halloween) Domingo 2 de noviembre, 12:00 h: Centro Cultural Galileo, Carlota y Halloween, espectáculo infantil con Carlota, Juan el Secuaz y Mala Maligna como protagonistas.

Fuencarral-El Pardo: escape rooms y karaoke monstruoso

Jueves 30 y viernes 31 de octubre, 17:30-20:30 h: Centro Juvenil Hontalbilla, Es cape Room .

Centro Juvenil Hontalbilla, Es . Viernes 31 de octubre, 18:00-20:00 h: Centro Juvenil El Pardo, Monster Karaoke.

Hortaleza: una historia de fantasmas

Viernes 31 de octubre, 18:30 h: Centro Cultural Federico Chueca, La fantasía de la pera, un espectáculo de títeres para niños a partir de tres años.

Latina: cuentos e historias de Halloween

Jueves 30 de octubre, 18:00 h : Biblioteca Pública Municipal Ángel González, Cuentacuentos de mieditis, con los mejores relatos de sustos y miedo.

: Biblioteca Pública Municipal Ángel González, Cuentacuentos de mieditis, con los mejores relatos de sustos y miedo. Viernes 31 de octubre, 19:00 h: Centro Cultural Miguel Hernández, Historias de Halloween, narración oral, donde se interpretará una selección de historias góticas y de misterio, escritas por importantes autores.

Puente de Vallecas: fiesta, pasaje del terror y concurso familiar de disfraces

Miércoles 29 de octubre, 16:00 h: Centro Municipal de Salud Comunitaria Puente de Vallecas, Pasaje del Terror dentro del programa Quiére-t mucho, dirigido al alumnado de los centros educativos del distrito.

Centro Municipal de Salud Comunitaria Puente de Vallecas, Pasaje del Terror dentro del programa Quiére-t mucho, dirigido al alumnado de los centros educativos del distrito. Viernes 31 de octubre, 17:00 h: Centro Intergeneracional Río Esmeralda, Concurso de disfraces familiares, una actividad destinada a disfrutar de una tarde de creatividad, diversión y convivencia.

Retiro: títeres y humor familiar

Sábado 1 y domingo 2 de noviembre, 12:30 h: Teatro de Títeres de El Retiro, Varieté Halloween, un espectáculo titiritero para toda la familia en el que se alternan números musicales, improvisación y humor para pasártelo de miedo.

San Blas – Canillejas: manualidades, cuentos y algún susto

Jueves 30 de octubre, 18:00 h: Biblioteca Pública Municipal Canillejas, Taller de Halloween, donde habrá lectura de cuentos, manualidades y algún susto.

Biblioteca Pública Municipal Canillejas, Taller de Halloween, donde habrá lectura de cuentos, manualidades y algún susto. Viernes 31 de octubre, 18:00 h: Biblioteca Pública Municipal José Hierro, Cuentacuentos en inglés: ‘Halloween’, para niños de 3 a 8 años.

Tetuán: pasajes, escape rooms y decoración terrorífica

Lunes 27 de octubre, 18:00-19:00 h: Centro Juvenil Tetuán Punto Joven, Es cape room .

Centro Juvenil Tetuán Punto Joven, Es . Martes 28 de octubre:

18:00-19:00 h: Centro Juvenil Tetuán Punto Joven, Artetuán terrorífico . 18:00 h: Centro Juvenil Tetuán Punto Joven, Ensayo terrorífico (también el miércoles 29). 18:00 h: Biblioteca Pública Municipal Manuel Vázquez Montalbán, Halloween: verdades y mitos de la biodiversidad tenebrosa, un taller infantil donde se explorará la cara más misteriosa de la naturaleza. A través de una divertida charla y juegos interactivos

Viernes 31 de octubre:

17:30 h: Biblioteca Pública Municipal María Zambrano, Taller de Manualidades Halloween, en el que los peques usarán material reciclado para realizar una decoración original. Antes les contarán un cuento de brujas, niños desobedientes. 18:00-20:30 h: Centro Juvenil Tetuán Punto Joven, Pasaje del Terror Búnker Apocalíptico .



Usera: gincana, talleres y cine de miedo

Jueves 30 de octubre, 11:00-12:00 h: Centro Juvenil Pipo Velasco, Scary Makeup Lab.

Centro Juvenil Pipo Velasco, Scary Makeup Lab. Viernes 31 de octubre:

16:45 h: Centro Maris Stella, Taller de cestas terroríficas. 18:00 h: Centro Maris Stella, 189, Manualidades de Halloween. 18:00-20:00 h: Centro Juvenil Pipo Velasco, Maratón de películas de miedo . 20:30 h: Plaza Romana, gran Fiesta de Halloween, con música y sorpresas para toda la familia.

Sábado 1 de noviembre:

12:00 h: Junta Municipal del Distrito de Usera, Zumikids en Halloween , espectáculo musical infantil al ritmo de las canciones más divertidas y terroríficas. 12:00 h: Centro Sociocultural San Fermín, Cuentos de misterio para niños valientes , con historias diseñadas para fomentar la imaginación, el amor por la lectura y el espíritu festivo de Halloween. 18:00-20:30 h: Centro Juvenil Pipo Velasco, segunda sesión del Maratón de películas de miedo. 18:30 h: Centro de Educación Ambiental y Cultural Maris Stella, Postmortem , un monólogo cómico para morirse (a partir de 16 años).

Domingo 2 de noviembre: 12:00 h: Centro Cultural Meseta de Orcasitas, Mieditis, un cuentacuentos terroríficamente divertido.

Vicálvaro: gincana familiar

Sábado 1 de noviembre, 11:00-13:00 h: Centro Deportivo Municipal Margot Moles, Gincana Familiar de Halloween.

Villa de Vallecas: pasajes del terror, cine y concurso de relatos

Miércoles 29 de octubre, 18:00-20:00 h: Centro Juvenil El Aleph, Cine Halloween .

Centro Juvenil El Aleph, . Jueves 30 de octubre:

16:30-20:30 h: Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo, Pasaje del terror . 17:00-20:00 h: Centro Juvenil El Aleph, Pasaje del terror .

Viernes 31 de octubre:

16:30-20:30 h: Centro Juvenil El Sitio de mi Recreo, Pasaje del terror . 17:00-20:00 h: Centro Juvenil El Aleph, Gala de relatos de terror . 17:30 h: Explanada de Las Suertes, Terroríficos, un espectáculo en el que una bruja decide hacer una poción mágica para que todos los niños tengan miedo. 18:00 h: Centro Cultural Zazuar, Zumikids en Halloween, un espectáculo musical lleno de energía en el que todo el público bailará con Los Zumikids. 18:30 h: Explanada del Ensanche, Pasaje del Terror de Espectáculos Vértigo (6 a 16 años), un pasaje del terror donde sabes cuando vas a entrar… pero no cuando vas a salir. 20:00 h: Explanada de Las Suertes, Spanish horror story , espectáculo cómico a partir de 13 años.



Planes de Halloween 2025 en Madrid para adultos

Arganzuela

Del 24 de octubre al 2 de noviembre: Matadero, Altar de muertos, una tradición mexicana dentro del Día de los Muertos, una festividad declarada Patrimonio Mundial Inmaterial

Matadero, Altar de muertos, una tradición mexicana dentro del Día de los Muertos, una festividad declarada Patrimonio Mundial Inmaterial Miércoles 30 y jueves 31 de octubre: Cineteca Madrid, Especial Halloween de La Noche Z, sesión doble con Re-Animator y Psycho Goreman.

Carabanchel

Viernes 31 de octubre, 11:00 h: Espacio de Igualdad Lourdes Hernández, Saca la bruja que llevas dentro, tarde de reflexión y diversión que reivindica el poder femenino en torno a la figura de la bruja.

Chamartín

Viernes 31 de octubre, 11:00 h: Espacio de Igualdad Nieves Torres, Celebración del día de las personas difuntas, con altar de muertos.

Centro

Sábado 1 y domingo 2 de noviembre: Condeduque, Wayqeycuna, ritual escénico para honrar a los difuntos

Retiro

Del 24 de octubre al 2 de noviembre:

CentroCentro, Altar de muertos, una tradición ancestral que celebra el regreso temporal de familiares y seres queridos difuntos. Centro Cultural Daoíz y Velarde, Altar de muertos.



Salamanca

Del 27 de octubre al 16 de noviembre: Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, Altar de muertos 2025, elemento fundamental en la celebración del Día de Muertos, esta temporada estará dedicado a los Derechos Humanos y se denominará “Luto por la humanidad

Villa de Vallecas

Jueves 30 de octubre, 19:00 h: Centro Sociocultural Francisco Fatou, Día de Todos los Santos: Un viaje por las tradiciones del mundo, una conferencia donde se explorará cómo distintas culturas conmemoran esta fecha.

Un Halloween 2025 inolvidable en los distritos de Madrid

Desde los pasajes del terror de Vallecas hasta los títeres de Retiro o las proyecciones en Cineteca, Madrid ofrece una programación de Halloween 2025 variada y apta para todos los públicos.

La ciudad se llena de magia, humor y misterio para celebrar la noche más terrorífica del año. ¡Sal y disfrútala!