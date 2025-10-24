CarabanchelDistritosNoticias

Un joven grave tras colisionar frontalmente con un VTC en Carabanchel (Madrid)

Un joven de 27 años de edad ha resultado herido grave esta noche de viernes, 24 de octubre, tras colisionar frontalmente con un vehículo de transporte con conductor (VTC) en el distrito madrileño de Carabanchel. Se investiga si la víctima circulaba en sentido contrario.

Los hechos han ocurrido sobre las 8 y media de la noche de este viernes en la avenida de los Poblados con la calle de Antonio Romero. En circunstancias que aún se investigan, un turismo y un VTC (Cabify) han colisionado frontalmente, quedando atrapado el joven conductor del primero. La primera asistencia ha sido de sanitarios del SUMMA 112.

Posteriormente, los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid han rescatado a la víctima en estado semiconsciente, cortando la puerta del coche, siendo atendido por sanitarios del SAMUR-Protección Civil, que tras estabilizarlo lo han trasladado al Hospital 12 de Octubre, donde ha ingresado en estado grave. Por su lado, el conductor del VTC ha salido del vehículo por su propio pie, sufriendo heridas leves.

Agentes de la Policía Judicial de la Unidad de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid desplazados al lugar del suceso han realizado el atestado y han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de este grave siniestro.

