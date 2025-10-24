Chamartín diseña una sesión formativa para la protección de la infancia y sus familias

La Junta Municipal de Chamartín, en colaboración con el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, ha diseñado una sesión formativa dirigida a los centros educativos del distrito para la protección a la infancia y el fomento de la inclusión social de familias en casos de riesgo. La concejala de Chamartín, Yolanda Estrada, ha anunciado la medida esta mañana durante el Pleno del Consejo Local de Derechos de la Infancia y Adolescencia del distrito y ha señalado que la iniciativa tiene como principales objetivos “detectar proactivamente aquellos casos que requieran una mayor atención social y reducir el riesgo de exclusión”.

La acción se desarrollará en enero de 2026 en horario de mañana y estará orientada a equipos escolares, directores, jefaturas de estudios, personal docente y equipos de orientación y profesorado. La sesión formativa abordará el marco legal del menor, la detección precoz de casos de vulnerabilidad, los derechos y necesidades de la infancia y las herramientas disponibles para detectar situaciones de riesgo en un centro educativo. Los asistentes conocerán a fondo el Sistema Municipal de Protección a la Infancia, que incluye las vertientes de la atención social primaria y los centros de atención a la infancia, y profundizarán en la finalidad del sistema y los procedimientos de atención infantil y de adolescencia en riesgo grave.

Con el objetivo de protocolizar esta acción, personal del Departamento de Servicios Sociales del distrito y del Centro de Atención a la Infancia 5 detallarán el procedimiento para comunicar desde un centro educativo una situación de posible riesgo, así como las recomendaciones para el seguimiento posterior de los casos.