El dispositivo del Ayuntamiento ha ofrecido alojamiento y atención social a 102 personas que pernoctaban en el Aeropuerto de Madrid

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, acompañado por el concejal de Latina, Alberto González, ha presentado hoy el balance del dispositivo habilitado en el Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José con el que el Ayuntamiento de Madrid ha proporcionado alojamiento y atención social a personas que pernoctaban en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Tal como ha informado, en este recurso se ha garantizado la cobertura de necesidades básicas y se ha realizado un proceso de intervención social con un total de 102 personas entre el 14 de julio y el 20 de octubre. Como resultado de este acompañamiento y apoyo profesional, 82 personas (un 80 %) han sido derivadas a una plaza estable en un recurso adecuado a su situación personal, han recuperado su vida autónoma o han retornado a su país de origen.

Fernández ha destacado que el dispositivo ha cumplido su objetivo como espacio temporal de acogida, vinculación y tránsito de estas personas a recursos de mayor estabilidad en los que el Consistorio les seguirá facilitando apoyos para conseguir su inclusión sociolaboral. Durante los tres meses en los que ha estado operativo el centro, los 102 usuarios han sumado un total de 8.000 estancias. En concreto, han sido atendidos 76 hombres (75 %) y 26 mujeres (25 %), siendo los rangos de edad mayoritarios los comprendidos entre 46 y 56 años y los mayores de 65 años. El 55 % de los usuarios son de origen extranjero y el 45 % tiene nacionalidad española.

La diversidad de perfiles de las personas acogidas ha requerido itinerarios de atención personalizados y derivaciones posteriores a recursos especializados. Así, entre los usuarios alojados en Pinar de San José se encuentran personas con reciente trayectoria de sinhogarismo que precisan recursos preventivos o de mayor autonomía hasta personas con larga permanencia en calle y mayor deterioro que necesitan un acompañamiento integral.

En cuanto al perfil socioeconómico, el 50 % de los usuarios dispone de algún tipo de ingreso (trabajos temporales, prestaciones, pensiones u otras ayudas); un 25 % presenta una problemática de adicciones y el 20 % manifiesta tener problemas de salud mental. Todos ellos tenían vinculación con la ciudad de Madrid a través del empadronamiento o de la atención previa de los Equipos de Calle, SAMUR Social o los centros de servicios sociales municipales.

Seis personas salen a vida autónoma y 70 acceden a otros recursos

El apoyo proporcionado en el centro ha posibilitado que seis personas hayan recuperado su autonomía personal, produciéndose su salida a vida independiente. Otras seis personas solicitaron el retorno a su país de origen y se les ha ayudado con los trámites. Además, un total de 70 personas necesitan un acompañamiento social más prolongado en el tiempo y han sido derivados a recursos específicos.

En concreto, 64 personas han accedido a la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar: a plazas en sus seis centros de acogida (San Isidro, Juan Luis Vives, Puerta Abierta, Pedro Meca, La Rosa y Beatriz Galindo), a viviendas de los programas Housing First y Housing LED, al programa dirigido a mujeres sin hogar No second night o a pensiones de los Equipos de Calle. Otras seis personas han sido derivadas a otros recursos municipales y de otras redes de protección. En este sentido, gracias a la colaboración institucional de la Comunidad de Madrid una persona ha accedido a una de sus residencias de mayores y en las próximas semanas se concretará nuevos ingresos de otras personas que superan los 65 años a las que por el momento se ha asignado una plaza en recursos municipales.

Por otro lado, cinco personas causaron baja voluntaria del centro Pinar de San José y ocho personas abandonaron el recurso por otros motivos. Además, siete personas rechazaron ser derivadas a una plaza estable en otro recurso de alojamiento y atención. En este sentido, Fernández ha recordado que, tal como establece la Ley 12/2022 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, todos los usuarios deben aceptar de forma voluntaria la intervención social.

Con esta actuación, enmarcada en un contrato de emergencia dotado con 932.000 euros, el Consistorio madrileño ha ofrecido una solución individualizada y digna a estas personas en situación de vulnerabilidad. En este trabajo, ha sido fundamental la coordinación entre los servicios de atención social municipales: los Equipos de Calle, que han detectado, establecido una vinculación y derivado al centro Pinar de San José a las personas que pernoctaban en el aeropuerto; SAMUR Social, que ha pilotado el dispositivo; y la Puerta Única de Entrada (PUE) a la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar, que ha evaluado los casos y ha gestionado el acceso a una plaza fija en el recurso ajustado a las circunstancias de cada usuario.

Campaña del Frío y refuerzo de la Red de Atención a Personas Sin Hogar

Tras completar la atención a las personas que pernoctaban en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José está siendo acondicionado para albergar, como cada año, la Campaña del Frío, que se desarrollará entre el 23 de noviembre de 2025 y el 31 de marzo de 2026. Con este dispositivo, coordinado por SAMUR Social y compuesto por 432 plazas, el Consistorio refuerza los recursos de atención a personas en situación de exclusión socio-residencial durante los meses en los que las condiciones climatológicas constituyen un factor de riesgo.

Además, el Ayuntamiento de Madrid continúa avanzando en la hoja de ruta de abordaje del sinhogarismo que marca su Estrategia Dignitas 2022-2027, que pone el foco en recuperar los proyectos de vida de las personas sin hogar a partir del reconocimiento de su dignidad. En el marco de este Plan, los Equipos de Calle siguen desarrollando en los 21 distritos de la ciudad su trabajo de detección temprana y atención de las personas sin hogar, incluidas aquellas que pernoctaban en el aeropuerto y que por el momento rechazan acceder a recursos municipales.

La actividad de los Equipos de Calle se ha intensificado en 2025 con la incorporación de 18 nuevos profesionales. Con ellos, la plantilla suma 60 trabajadores (psicólogos, trabajadores sociales, educadores sociales, mediadores, auxiliares servicios sociales) que realizan una intervención social con las personas en situación de calle, con el objetivo de generar un vínculo de confianza que los acerque a los recursos del Consistorio. En paralelo, la Red Municipal de Atención a Personas Sin Hogar, que en la actualidad está dotada con 1.200 plazas, se reforzará en 2026 con la apertura de un nuevo centro de acogida y con el aumento de 100 a 142 plazas en el programa ‘Housing First. Madrid, hogares para la autonomía’.