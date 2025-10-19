Puente de Vallecas acoge por segunda vez el Festival Internacional Titirimadroño

El distrito madrileño de Puente de Vallecas acoge la XVI edición del Festival Internacional de Teatro de Títeres, Visual y de Objetos de Madrid, Titirimadroño 2025, que se celebra entre los días 20 y 26 de octubre en diferentes espacios culturales.

Durante su presentación, el concejal-presidente de Puente de Vallecas, Ángel Niño, ha señalado que el éxito obtenido en su edición anterior “ha permitido consolidar el festival como uno de los eventos más emblemáticos del circuito cultural madrileño, situando como referente a este distrito entre los aficionados a este tipo de artes escénicas”.

El festival está organizado por la Unión Internacional de la Marioneta (UNIMA), con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. Sus principales características son la diversidad de actividades y la presencia de compañías del máximo nivel, logrando en esta ocasión atraer sobre los escenarios vallecanos a 18 compañías, cuatro de ellas internacionales. Como en su edición anterior, Titirimadroño diversifica sus espectáculos en diferentes salas y espacios al aire libre y presenta ocho estrenos en los escenarios madrileños y uno a nivel nacional.

Entre los días 20 y 25 de octubre, el Centro Cultural Lope de Vega será la sede principal de esta cita cultural. El espacio municipal acogerá un taller profesional sobre iluminación, una exposición, el estreno de dos representaciones y una visita táctil, en colaboración con Teatro Accesible.

Otros puntos de atención serán el espacio participativo La Horizontal, que acogerá una fiesta titiritera el día 24 de octubre y el parque de Amós Acero, donde habrá, el día 25 de octubre, diferentes actividades y espectáculos al aire libre. El día 26 de octubre, en el Centro Cultural El Pozo del Tío Raimundo, se celebrará un espectáculo y un final de fiesta con el que concluirá el festival.