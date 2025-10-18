Ciudad Lineal invita a conocer el tejido comunitario y sus entidades sociales

La concejala-presidenta de Ciudad Lineal, Nadia Álvarez, ha asistido hoy a la IV Jornada Comunitaria ‘¡En este barrio nos cuidamos!’, una cita anual organizada por la junta municipal en el parque El Calero.

La iniciativa busca visibilizar el trabajo comunitario que se realiza en los barrios del distrito y dar a conocer a las entidades sociales que lo impulsan, todo ello en un entorno lúdico y participativo. La jornada ha contado con la colaboración de 31 entidades sociales, entre ellas la Sociedad de San Vicente de Paúl, Cáritas, Cruz Roja, la Asociación Juvenil ATZ y la Asociación Barró.

A lo largo del día, se han desarrollado más de 20 actividades dirigidas a distintos colectivos —infancia, mayores, familias— y los participantes han recibido un ‘pasaporte comunitario’ que han ido sellando en cada actividad para poder canjearlo por una bolsa de telas conmemorativa. La jornada también ha contado con actuaciones musicales y de baile protagonizadas por jóvenes del distrito.

Álvarez ha querido visibilizar y agradecer la labor de “entidades sociales que hacen un trabajo fundamental” y ha subrayado que “Ciudad Lineal es un distrito vivo y solidario y jornadas como esta refuerzan los lazos entre vecinos”.