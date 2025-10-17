La historia y la arquitectura del Edificio Telefónica protagonizan una de las visitas de ‘Madrid Otra Mirada’

La delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz, ha participado hoy en la visita al Espacio Fundación Telefónica, una de las 21 entidades que se han incorporado por primera vez al programa ‘Madrid Otra Mirada’ (MOM), organizado por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano del Ayuntamiento de Madrid. Esta edición, que se celebra hasta el 19 de octubre, alcanza cifras récord con 194 entidades participantes y más de 230 actividades gratuitas en torno al patrimonio de la ciudad.

Durante el recorrido, la delegada ha estado acompañada de Pablo Gonzalo, director de Innovación cultural y Pensamiento crítico de Fundación Telefónica, quien ha agradecido que se ponga en valor este emblemático edificio de Madrid en esta nueva edición de ‘Madrid Otra Mirada’. Los visitantes han podido recorrer las instalaciones del Espacio Fundación Telefónica, que ocupan las cuatro primeras plantas del Edificio Telefónica. La visita ha permitido, además de un recorrido por las exposiciones en curso, asomarse a la historia del edificio histórico.

El proyecto fue impulsado por el modelo norteamericano de rascacielos telefónicos, y su ejecución recayó en Ignacio de Cárdenas Pastor. Este joven arquitecto viajó a Nueva York para recibir instrucciones del arquitecto jefe de la compañía International Telephone & Telegraph (ITT), Louis S. Weeks, lo que marcó profundamente el diseño del edificio, que combina elementos del estilo neoplateresco español con la funcionalidad y verticalidad de los rascacielos estadounidenses. El edificio se concibió no solo como una central telefónica, sino también como símbolo de modernidad y representación institucional, con una fachada barroca inspirada en Pedro de Ribera y una estructura técnica avanzada para la época.

Fundación Telefónica desarrolla su actividad cultural en este espacio con el objetivo de promover el diálogo entre arte, ciencia, tecnología y sociedad e impulsar el pensamiento crítico a través de exposiciones, conferencias, talleres y actividades gratuitas para todos los públicos.

Actividades sin inscripción previa

Dentro del programa ‘Madrid Otra Mirada’ también se incluyen visitas gratuitas que no requieren inscripción previa, de modo que cualquier persona interesada puede acudir directamente al lugar en el horario previsto. Entre los espacios que pueden visitarse figuran el Cementerio Británico, la Fundación María Cristina Masaveu Peterson, la Iglesia Evangélica Alemana o la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, entre otros.