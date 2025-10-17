Feriarte 2025 abre sus puertas al público este sábado en IFEMA

Este viernes, 17 de octubre, se ha inaugurado para profesionales Feriarte 2025, la gran cita anual del arte y las antigüedades, en un acto presidido por Ángeles Albert, directora general de Patrimonio Cultural y Bellas Artes del Ministerio de Cultura, que ha tenido lugar en el pabellón 3 del recinto ferial de IFEMA MADRID. Además, la feria abre sus puertas al público a partir de este sábado 18 de octubre, hasta el domingo 26.

Organizada por IFEMA MADRID, Feriarte 2025 reunirá a 65 anticuarios y galerías de arte, ofreciendo un recorrido por miles de años de historia, desde la arqueología y las artes decorativas hasta la pintura antigua y contemporánea, el mobiliario y la joyería.

Como en ediciones anteriores, la feria contará con la Galería del Coleccionista, #YourArt, dedicada a obras por debajo de 5.000 euros, con el objetivo de incentivar el coleccionismo y acercar el arte a nuevos públicos. El martes 21 de octubre se celebrará la jornada de puertas abiertas con acceso gratuito para todos los visitantes.

Entre las piezas destacadas, los visitantes podrán contemplar obras de maestros como Pierre-Auguste Renoir, Pablo Picasso, Joan Miró, Sorolla o Murillo, así como joyas del siglo XIX, mobiliario de diseño internacional, esculturas de distintas épocas y piezas arqueológicas excepcionales. En el ámbito editorial, se presentarán ediciones únicas y manuscritos históricos, como ejemplares del Shahnameh de Ferdousí o El Quijote en francés de 1692.

Con cerca de cinco décadas de trayectoria, Feriarte sigue consolidándose como el espacio de referencia para coleccionistas, profesionales y aficionados a arte, ofreciendo una oportunidad única de descubrir y adquirir obras de calidad certificada por un comité de expertos formado por 30 especialistas en distintas disciplinas.

Feriarte, se celebra del 18 al 26 de octubre en un horario de 11:30 horas a 20:30 horas.