El Gobierno de Almeida crea el Premio Sentir Madrid dotado con 10.000 euros

La Junta de Gobierno ha aprobado la creación del Premio Sentir Madrid, un nuevo galardón destinado a reconocer trayectorias destacadas en el ámbito cultural que hayan contribuido de manera significativa a retratar, representar o difundir Madrid desde cualquiera de las disciplinas artísticas y culturales como el cine, la literatura, la música, las artes plásticas, la fotografía, las artes escénicas o la arquitectura, entre otras. Así lo ha dado a conocer la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz, en rueda de prensa.

Con una dotación económica de 10.000 euros, este premio está abierto a personas nacidas en Madrid o con una especial vinculación con la ciudad, cuya obra o carrera haya enriquecido la imagen cultural de la capital. En casos excepcionales y debidamente motivados, el jurado podrá reconocer también aportaciones sobresalientes al ámbito cultural madrileño, con independencia de su disciplina artística o profesional.

El jurado del premio, que no podrá declararse desierto ni concederse a título póstumo, será designado por el titular del Área de Cultura, Turismo y Deporte y estará integrado por una presidencia de reconocido prestigio cultural, con voto de calidad; la delegada del área, que ejercerá la vicepresidencia; el titular de una de las direcciones generales de la Coordinación General de Cultura y hasta cinco vocales elegidos entre personalidades del mundo de la Cultura. A finales 2025 se dará a conocer el primer ganador de este nuevo galardón.

