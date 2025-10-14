Más Madrid inicia una campaña para que los vecinos recurran el pago del «basurazo» de Almeida

Más Madrid ha puesto en marcha una campaña informativa para animar a los vecinos de la capital a recurrir el pago de la nueva tasa de recogida de basuras implantada por el alcalde José Luis Martínez-Almeida. La formación municipal recuerda que ya se opuso a esta medida cuando se debatió en el Pleno del Ayuntamiento el año pasado y que, además, la ha llevado a los tribunales por considerar que no se ajusta a la ley.

El portavoz en funciones del grupo municipal, Eduardo Rubiño, ha asegurado que “Almeida está ya cobrando su tasazo de basuras, diseñado injustamente y sin que un solo céntimo de los 300 millones que va a ingresar se destine a mejorar el servicio. De hecho, Madrid está, cada vez más, hecho un asco mientras el alcalde solo piensa en pasar el cazo y recaudar”.

Desde Más Madrid denuncian que el alcalde lleva más de cinco años sin impulsar mejoras en la gestión de los residuos ni en la limpieza de la ciudad, que sigue presentando un estado deficiente. “No tiene empacho en echarle la culpa al Gobierno de España por una ley estatal, cuando la realidad es que el diseño concreto y la gestión de la tasa es obra 100% suya, como lo es que hasta él admite que hay un problema de suciedad en Madrid”, ha señalado Rubiño.

Una tasa «injusta y mal diseñada»

El grupo municipal subraya que la tasa de basuras es “una chapuza” tanto en su concepción jurídica como en su aplicación práctica. En el plano legal, Más Madrid sostiene que el Ayuntamiento ha utilizado indebidamente la figura de la tasa —regulada mediante una ordenanza fiscal— cuando el servicio de recogida de residuos no se presta de forma directa, sino a través de empresas privadas.

“Eso hace que debiera haberse regulado con otro tipo de ordenanza, como una prestación patrimonial de carácter público. No es un mero tecnicismo, ha explicado Rubiño, es precisamente lo que ha hecho que el Ayuntamiento de Ciudad Real haya visto su propia tasa tumbada en los tribunales”.

Además, la formación denuncia que la medida «carece de criterios de justicia social y sostenibilidad». “En algunos barrios se incluyen residuos que no proceden de los hogares sino de otras actividades, como el turismo, duplicando la tasa que pagan los vecinos. Y tampoco incentiva el reciclaje, porque se paga lo mismo recicles o no lo hagas”, ha añadido Rubiño.

Tampoco existen bonificaciones en función de la renta o de la situación familiar, como para familias monomarentales, «lo que agrava el carácter regresivo de la medida». “En definitiva, es un despropósito que creemos que acabarán tumbando los tribunales y que, de momento, está en manos de cada contribuyente poder recurrir”, ha recalcado el portavoz.

Cómo recurrir el “basurazo”

Más Madrid recuerda que el recurso es un trámite sencillo y anima a los madrileños a ejercer su derecho. Para hacerlo, deben seguir los siguientes pasos:

Pagar primero la tasa : recurrir no exime del pago, pero si el recurso prospera se devolverá el importe abonado.

: recurrir no exime del pago, pero si el recurso prospera se devolverá el importe abonado. Presentar el recurso en el plazo de un mes desde la notificación de la liquidación.

desde la notificación de la liquidación. No se necesita abogado ni procurador.



Cumplimentar el texto tipo preparado por Más Madrid y adjuntar el recibo del pago.

preparado por Más Madrid y adjuntar el recibo del pago. Presentarlo ante la sede electrónica del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid: Reclamaciones económico-administrativas del Ayuntamiento de Madrid – SEDE ELECTRÓNICA



La campaña de recursos se ha iniciado con el envío del modelo de reclamación a las más de 5.000 personas que ya firmaron en su momento en la web de Más Madrid contra la tasa de basuras. El modelo de recurso está disponible en la página oficial del grupo: https://masmadrid.org/modelo-de-recurso/

«Defensa de los inquilinos»

Por último, Rubiño ha hecho un llamamiento a las personas inquilinas para que «se informen adecuadamente» y eviten que los propietarios «les repercutan indebidamente el pago de la tasa». “Este tipo de obligaciones económicas con la administración deben, por ley, asumirlas los propietarios salvo que el contrato de arrendamiento diga lo contrario y lo especifique expresamente”, ha recordado, señalando que colectivos como el Sindicato de Inquilinas ya han alertado sobre esta práctica.