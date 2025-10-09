Halloween llega al Museo del Ferrocarril de Madrid con una experiencia misteriosa e inmersiva

’Terror en el Museo’ es el título de una experiencia misteriosa e inmersiva, una creación de The Freak Factory, que hará que los visitantes del Museo del Ferrocarril de Madrid vivan momentos inolvidables y escalofriantes. Este viaje tan especial por los andenes del Museo, programado para el viernes 31 de octubre y el sábado 1 de noviembre, es una experiencia inmersiva con personajes de otras épocas atrapados en el tiempo.

La historia comienza el 31 de octubre de 1883. Ese día, un misterioso tren llegó a la estación de Delicias y viajeros de distintas épocas descendieron a los andenes mientras una espesa niebla cubría la estación.

La inmersión en esta experiencia comenzará al cruzar las puertas del Museo. Los espectadores se sentirán transportados a otro tiempo en este icónico escenario, rodeados de personajes condenados a vagar eternamente en un viaje a bordo de un tren que regresa cada año a la estación. Todos saben, en el fondo, que jamás podrán irse de allí… a menos que otra persona ocupe su lugar en el tren.

El Museo ofrecerá cuatro pases diarios de ‘Terror en el Museo’: 18:00 h, 19:15 h, 20:30 h y 21:45 h. Las entradas pueden adquirirse ya a través de la plataforma online Weezevent y el aforo es limitado. Se puede encontrar más información en www.museodelferrocarril.org.

Sobre Freak Factory

The Freak Factory es una productora creativa especializada en el diseño y producción de experiencias inmersivas y eventos temáticos de terror. Dispone del sello Halloween Madrid, un portal de promoción donde se integran proyectos destacados como ‘Infected’ y ‘La Casa de los Horrores’ (terror para adultos) y ‘El Barco de la Bruja’ (terror familiar), entre otros. Sus espectáculos buscan transformar cada espacio en una vivencia única, donde el público se convierte en protagonista y la historia cobra vida a su alrededor.