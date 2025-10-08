El PSOE acusa a Ayuso de «intentar boicotear» el reinicio de las obras del tren Móstoles-Navalcarnero por el Gobierno de España

El PSOE de la Comunidad de Madrid ha valorado «positivamente» la información que desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se ha trasladado sobre el tren Móstoles-Navalcarnero, una infraestructura que el secretario general, Óscar López, ha solicitado, junto al alcalde del municipio, José Luis Adell.

Tras recibir toda la documentación, el Ministerio de Transportes está ahora analizándola y trabajando en los pliegos para poder licitar el estudio de viabilidad. En este estudio se contempla, no sólo la conclusión sobre las obras ya iniciadas y suspendidas en su momento por la Comunidad de Madrid, sino también su impacto en la movilidad de los pueblos del entorno hacia nuevas estaciones -Arroyomolinos o Sevilla la Nueva-, de forma que se pueda diseña un esquema de transporte público que permita extender los beneficios de esa línea a otras poblaciones.

El departamento que dirige Óscar Puente ha anunciado que, en los próximos días, se pondrá en contacto con la Comunidad de Madrid para realizar una inspección visual del estado de las obras, paralizadas en su día por esa administración.

Para la secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, “no es de recibo que la Comunidad de Madrid pida ahora agilizar un proyecto que lleva 15 años sin realizar. Si en este momento hay una posibilidad de que salga adelante es única y exclusivamente gracias al Gobierno de España y no, desde luego, a la inacción y la falta de gestión de Ayuso”.

«Ya que el ministerio está haciendo todo lo posible para que esta infraestructura ferroviaria sea una realidad, lo que desde el PSOE pedimos es que, mientras tanto, el gobierno madrileño se ocupe de otro fiasco de infraestructura ferroviaria promovida por la Comunidad de Madrid: el tren a San Martín de la Vega», ha concluido.