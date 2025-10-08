Anabel Alonso se enfrenta a uno de los grandes retos de su carrera en ‘La mujer rota’ de Simone de Beauvoir

La reconocida actriz Anabel Alonso protagoniza La mujer rota, un monólogo basado en el texto de Simone de Beauvoir, con dirección de Heidi Steinhardt y producción de LAZONA. La obra se presentará en el Teatro Infanta Isabel de Madrid del 8 de octubre al 16 de noviembre.

La pieza sitúa al espectador en una noche de Nochevieja. Murielle, el personaje que interpreta Alonso, se encuentra sola en su casa, desbordada por los recuerdos, el resentimiento y una sensación de fracaso vital. A través de una confesión íntima, el texto retrata la caída emocional de una mujer que lo ha entregado todo —como madre, esposa e hija— y que, en ese proceso, ha perdido el vínculo con su propia identidad.

La mujer rota es uno de los relatos más significativos de Beauvoir. Aunque concebido como narrativa, su estructura convierte el monólogo en una experiencia escénica intensa, centrada en una voz femenina que expone su verdad con crudeza, sin adornos ni concesiones.

Esta adaptación pone en relieve el trasfondo feminista del texto —presente ya en la obra original— sin recurrir a discursos explícitos, apostando por una mirada humana y directa sobre la soledad, la frustración y el deseo de ser reconocida. Según palabras de su protagonista: “Una mujer que ha vivido para todos… menos para ella.”

La propuesta escénica ofrece una faceta distinta de Anabel Alonso, alejada del registro cómico más habitual en su carrera. Su interpretación aborda desde la contención y la entrega un personaje cargado de conflicto y emoción, en un trabajo actoral que amplía su registro dramático.