‘Madrid Distrito en Corto’ regresa en octubre para celebrar el Día del Cine Español

Gacetín Madrid

Madrid y sus distritos se convierten en una gran pantalla de cine gracias a ‘Madrid Distrito en Corto’, un programa que se desarrolla gracias al apoyo que el Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con la Asociación de la Industria del Cortometraje, presta al sector audiovisual, en especial al cortometraje, como ámbito estratégico para la ciudad. En su segunda edición, este programa regresa en el mes de octubre para celebrar el Día del Cine Español, en el que se proyectarán, de forma gratuita, 66 pases de cinco cortos propuestos en 34 espacios municipales de 20 distritos.

El apoyo municipal al cortometraje es necesario dado que este tipo de producto es la base del talento audiovisual, el más frágil en su producción y, sobre todo, por su limitada oportunidad de exhibición. Los “cortos” elegidos para este mes son los siguientes:

  1. El corredor (ficción, 12 minutos). Director: José Luis Montesinos No recomendada para menores de 7 años. Sinopsis: Hace 5 años, el jefe cerró la empresa y despidió a 300 trabajadores. El primer día que sale a correr, se encuentra con uno de ellos.
  2. El niño que quería volar (ficción, 20 minutos). Director: Jorge Muriel No recomendada para menores de 12 años Sinopsis: En el Madrid de los años 80, Iván, un niño de cinco años, se confronta con el nacimiento de un hermano más.
  3. Los 4 MacNífikos (ficción, 5 minutos). Director: Tucker Dávila Wood No recomendada para menores de 12 años. Sinopsis: Hace 30 años, tres muchachos de Erandio (Vizcaya) introdujeron el breakdance en su pueblo.
  4. Un cuento familiar (ficción, 13 min.) Director: José Corral No recomendada para menores de 12 años. Sinopsis: Mientras su madre prepara la cena, el pequeño Rubén narra las aventuras de Rayo Galáctico, un valiente héroe espacial que se enfrenta al Doctor Maldad.
  5. Maruja (ficción, 14 min.). Directora: Berta García-Lacht Apta para todos los públicos Sinopsis: María Antonia Bravo García, más conocida como Maruja, vive con su marido en San Ildefonso (Cornellá). Tiene 87 años, se aburre en casa y a menudo sale a la calle en busca de aire fresco.

Foto: Ayuntamiento de Madrid.

