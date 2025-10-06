Madrid alerta del incremento del uso de BiciMAD por repartidores y estudia una «tarifa especial»

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha alertado de un incremento en el uso del sistema de alquiler municipal de bicicletas BiciMAD por parte de repartidores de comida a domicilio, conocidos popularmente como ‘riders’, dado que se trataría de algo ilegal por ser una actividad lucrativa.
Ante ello, desde el Consistorio se estudia la posibilidad de establecer una tarifa especial para este tipo de trabajadores. Así lo ha indicado Carabante antes de un acto en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), recordando que BiciMAD está dirigido a particulares y está prohibido para actividades económicas de algún tipo.
«Se trata de un modo de transporte para las personas de manera individual y por tanto no pueden hacer ese uso económico que están haciendo. Hemos detectado que se ha producido un incremento como consecuencia de las tarifas bajas de BiciMad que hace atractivo el uso por parte de los ‘riders'», ha subrayado.
Sin embargo, ha reconocido que es muy difícil comprobar estos usos indebidos y, por tanto, sancionarlos: «en el fondo utilizan una tarjeta y tendría que pararlo la Policía, detectar que está haciendo ese uso de actividad económica, a pesar de que todos los vemos por la ciudad de Madrid», ha explicado.
«Tendremos que ver si algún tipo de tarifa específica para ese tipo de actividad y estamos analizando las posibles alternativas para que no se produzca», ha señalado, remarcando que estos usos provocan un «perjuicio para el usuario de BiciMAD, ante la falta de bicicletas disponibles para sus desplazamientos habituales».