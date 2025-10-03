El Hospital 12 de Octubre escala posiciones en la clasificación mundial por especialidades clínicas

El Hospital público Universitario 12 de Octubre de la Comunidad de Madrid escala posiciones en la clasificación mundial por especialidades que elabora la revista ‘Newsweek’, gracias a la participación de miles de profesionales internacionales del sector y la valoración de muchos pacientes. Este hospital madrileño se sitúa entre los mejores del mundo en esta lista internacional, con puestos relevantes en las 12 especialidades que son evaluadas en 250 centros sanitarios repartidos por los cinco continentes.

En este ranking de excelencia hospitalaria mundial destaca el puesto 23 conseguido por Obstetricia y Ginecología, la mejor posición dentro de los servicios analizados. Le sigue Neumología en el puesto 31, Urología en el 42, Oncología en el 51, Neurocirugía en el 55, Cirugía Cardiaca en el 58, Gastroenterología en el 63 y Cardiología en el 79.

En la franja de las centenas se sitúa Neurología que ocupa la posición 104, Traumatología y Ortopedia en la 111, Endocrinología en la 113 y Pediatría en la 128, posiciones muy destacadas en este cómputo global de 250 centros.

Los resultados de este estudio surgen a partir de las opiniones y recomendaciones de expertos sanitarios, entre los que se incluyen médicos, gestores y otros profesionales relacionados con el ámbito de la salud. A estas se suman datos de reputación conseguidos por los propios hospitales, como certificaciones y acreditaciones de calidad relevantes en cada disciplina e indicadores de satisfacción de los propios pacientes de los centros sanitarios.