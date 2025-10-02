Susto sobre Madrid: un avión militar impacta contra cigüeñas durante ensayo del desfile del 12-O

Un avión Pilatus PC-21 del Ejército del Aire y del Espacio español ha sufrido este miércoles, 1 de octubre, por la mañana un inesperado incidente durante los preparativos para el desfile aéreo del Día de la Hispanidad. La aeronave, que participaba en el primer ensayo general sobre los cielos de Madrid, impactó contra una cigüeña en pleno vuelo.

El suceso se produjo poco antes del mediodía, mientras varios aparatos realizaban maniobras de entrenamiento sobre la capital. El Pilatus, que cerraba una de las formaciones aéreas programadas para el 12 de octubre, colisionó con una bandada de cigüeñas, golpeando al menos a dos de ellas.

A pesar del impacto, el piloto mantuvo el control del aparato y completó el vuelo sin incidencias mayores. Fuentes del Ejército han confirmado que ni el piloto ni la aeronave resultaron dañados. No obstante, al menos una de las aves falleció como consecuencia del choque.

La presencia de cigüeñas sobre Madrid no es inusual, y el incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad aérea en zonas urbanas densamente pobladas por aves migratorias, especialmente en fechas de exhibiciones militares.

Pilatus PC-21

El Pilatus PC-21 es un avión de entrenamiento avanzado de origen suizo, diseñado para formar a los futuros pilotos de combate en maniobras de alta exigencia. Incorporado recientemente por el Ejército del Aire y del Espacio, destaca por su aviónica moderna, su capacidad de simulación y su versatilidad, que permite preparar a los tripulantes para el manejo de cazas como el Eurofighter o el F-18.

España adquirió una flota de PC-21 para sustituir a los antiguos C-101, utilizados durante décadas por la Academia General del Aire. Su eficiencia operativa, bajo coste de mantenimiento y perfil tecnológicamente avanzado lo convierten en una pieza clave en la modernización de la instrucción aérea militar.

Foto: Ejército del Aire y del Espacio español.