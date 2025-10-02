El Ayuntamiento regenerará el ámbito entre las calles Primitiva Gañán y Cristo de la Victoria (Usera) con una nueva zona verde para uso vecinal

La Junta de Gobierno municipal ha acordado hoy acometer las obras de urbanización y regeneración del ámbito situado entre las calles Primitiva Gañán y Cristo de la Victoria, en el distrito madrileño de Usera, como una nueva zona verde para uso y disfrute de los vecinos, según ha informado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

“La parcela que se urbanizará y regenerará se encuentra ubicada en una zona muy céntrica del distrito de Usera (junto a un centro de salud, un centro educativo, la comisaría de Policía Nacional y la propia junta de distrito) y tras la intervención, podrá ser disfrutada por todos los vecinos de Usera”, ha explicado Sanz. La Junta de Gobierno ha acordado delegar las competencias para esta actuación en la junta municipal.

Esta actuación está incluida en el Plan de Desarrollo del Sur y el Este de Madrid (SURES) –dependiente del Área de Vicealcaldía, Portavoz, Seguridad y Emergencias–, con un importe de un millón de euros, como una de las actuaciones de la estrategia a favor de la recuperación ambiental de estos distritos.

En el marco de la política de reequilibrio territorial que desarrolla el Ayuntamiento de Madrid —y que incluye, además del Plan SURES, los Fondos de Reequilibrio Territorial (FRT) y los Planes Integrales de Barrio (PIBA)—, el distrito de Usera recibirá una inversión de 16,7 millones de euros este año (entre 2024 y 2027, esta cifra alcanzará los 58,4 millones de euros), a lo que hay que sumar el presupuesto ordinario del distrito, que este año supera los 53,5 millones, un 35,7 % más que en 2019 (39,4 millones).

“Esto es un reflejo de que el reequilibrio territorial en la ciudad de Madrid es una prioridad absoluta para este Ayuntamiento”, ha resaltado Sanz, subrayando que “el presupuesto anual destinado a esta política se ha multiplicado por cuatro en los últimos años, pasando de 19,5 millones de euros en 2018 a más de 81 millones en 2025”.

La vicealcaldesa y portavoz ha recordado que el presupuesto destinado al reequilibrio territorial “alcanzó los 260 millones de euros en el periodo 2020-2023”, mientras que para el cuatrienio 2024-2027 “se prevé una inversión sostenida de más de 320 millones”, de los cuales el 90 % se dirigirá a los nueve distritos incluidos en el ámbito de actuación del Plan SURES. Además, ha celebrado que esta política mantiene un elevado grado de ejecución, que en el último año alcanzó el 77,5 %.