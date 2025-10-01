Cultura y OcioMadrid ciudadNoticias

Abren este jueves las inscripciones a ‘Madrid Otra Mirada’: visitas guiadas gratuitas a 194 lugares de interés habitualmente cerrados

Gacetín Madrid

Madrid Otra Mirada 2025 celebra su mayor edición entre el 16 y el 19 de octubre con un récord de 194 entidades patrimoniales y 230 actividades gratuitas. Organizado por la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano del Área de Cultura, Turismo y Deporte, el programa vuelve a poner en valor el rico y variado patrimonio cultural madrileño.

Durante cuatro días, se podrán visitar palacios, museos, teatros, iglesias, cementerios, parques, jardines, bibliotecas, archivos, centros culturales y edificios singulares. La programación, cuyas inscripciones se abren este jueves, 2 de octubre,  a las 10:00 h, incluye visitas guiadas, conciertos, conferencias, exposiciones, talleres, proyecciones y propuestas infantiles, todas ellas con carácter gratuito.

Una edición con muchas novedades

Entre las novedades de este año destacan las 21 instituciones que se incorporan por primera vez al programa, entre ellas organismos oficiales como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, el Instituto Nacional de Administración Pública o el Centro Nacional de Información Geográfica; templos como la Colegiata de San Isidro o el Monasterio de la Encarnación; teatros como el de la Comedia o el Pavón; y espacios singulares como la Fundación Telefónica, el Hotel Casa de las Artes, el Palacio Real de El Pardo, el Parque Forestal de Valdebebas o el Observatorio Astronómico de la Universidad Complutense.

Por otro lado, bajo la temática del 25º aniversario del Convenio Europeo del Paisaje, MOM 2025 invita a madrileños y visitantes a redescubrir el patrimonio de la ciudad como parte de su paisaje cultural. En total, 34 entidades han preparado actividades en torno a esta efeméride, que recuerda la importancia del paisaje en el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía.

Periódico digital de la Ciudad de Madrid (España)

Te puede interesar

Usera acerca la programación de otoño a todos...

El Fernán Gómez estrena ‘Más allá de esta...

Convocada huelga este viernes contra la «censura» y...

PSOE y Más Madrid amenazan con los tribunales...

Balance Atlético-Eintracht: 2 detenidos, 20 identificados y evitada...

Más Madrid presenta una demanda contra la licencia...

El 12 de Octubre, en el puesto 60...

Denuncian el «desmantelamiento» de los espacios de igualdad...

Efecto Pasillo, Twins Melody, Shaila Dúrcal y Nacha...

Se dispara un 10% el número de menores...

Comentarios

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.