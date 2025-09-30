El Cañaveral contará con una segunda escuela infantil pública

El Ayuntamiento de Madrid construirá una nueva escuela infantil en El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro. Así lo ha anunciado la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, en el Pleno celebrado esta mañana en el palacio de Cibeles. Será la escuela infantil número 80 de la red municipal, lo que «dará cumplimiento al compromiso establecido en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación puesto en marcha por el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad».

García Romero ha explicado que la redacción del proyecto se iniciará en 2026. La nueva dotación se unirá a la escuela infantil Muñeco de Nieve y a las pistas de baloncesto y fútbol sala ya construidas en el pasado mandato. A ello hay que sumar las nuevas pistas de baloncesto, fútbol sala y patinaje actualmente en ejecución y el centro cultural, la biblioteca y el auditorio que comenzarán a construirse este mismo otoño, «lo que demuestra el compromiso del Consistorio con este joven barrio del sureste de la capital», ha subrayado.

Desde que José Luis Martínez-Almeida es alcalde se han finalizado nueve escuelas infantiles: Lolo Rico (Centro), Margarita Salas (Retiro), Parque de Ingenieros (Villaverde), Antonio Mercero (Moncloa-Aravaca), José Gómez Gil (Villa de Vallecas), Las Golondrinas (San Blas-Canillejas), María Moliner (Tetuán), Muñeco de Nieve (Vicálvaro) y Fúcar (Centro). Esta última entrará en funcionamiento el próximo mes de enero. Todas ellas suman 941 plazas, lo que supone un 10 % del total de la red.

Además, en la actualidad se está construyendo la escuela infantil de la calle de Francisco Remiro (Salamanca), con 66 plazas adicionales. A ello hay que añadir una nueva en el barrio de San Fermín (Usera), cuyas obras empezarán en breve, y otra en el barrio de Adelfas (Retiro), que se licitará próximamente. La inversión municipal en la construcción de nuevas escuelas infantiles desde 2019 asciende a más de 26 millones de euros.

Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación

La creación de esta nueva escuela se enmarca en el Plan de Fomento de la Natalidad y Conciliación 2024-2029, que está dotado con 1.275 millones de euros para implementar 50 medidas que sigan consolidando a Madrid como la mejor ciudad donde crecer. La medida número 1 del plan recoge el compromiso del Ayuntamiento de Madrid de ampliar la Red Municipal de Escuelas Infantiles con un doble objetivo: apoyar a las familias en la conciliación de la vida personal y laboral y favorecer el desarrollo de los menores gracias a una escolarización temprana de calidad.

En concreto, el plan incluye la voluntad del Consistorio de aumentar el número de centros educativos municipales de 0 a 3 años de 74 a 80 hasta el año 2029. En el curso 2025-2026 la Red Municipal de Escuelas Infantiles está compuesta por 76 centros (incluido el nuevo de la calle de Fúcar que abrirá en enero), con un total de 8.692 plazas. La nueva escuela de la calle de Francisco Remiro sumará, con su apertura en el curso 2026-2027, 66 plazas más, y la que comenzará a construirse próximamente en el barrio de San Fermín, 132 plazas adicionales.