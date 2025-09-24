Tetuán celebra la Semana Europea del Deporte con una jornada de pickleball, la XVII Carrera Popular y múltiples actividades gratuitas

La Junta Municipal de Tetuán refuerza su compromiso con el deporte, la vida activa y la salud de los vecinos con la Semana Europea del Deporte, que se celebra entre el 23 y el 30 de septiembre con una amplia programación de actividades gratuitas dirigidas a todas las edades.

El próximo sábado 27, el Centro Deportivo Municipal Triángulo de Oro acogerá una jornada de iniciación al pickleball, un deporte en auge que combina aspectos del tenis, pádel y bádminton. Estarán disponibles cuatro pistas y cuatro monitores para disfrutar de clases abiertas, sorteos y regalos.

Del 23 al 30 de septiembre, también habrá acceso gratuito a actividades deportivas en el Centro Deportivo Municipal Antonio Díaz Miguel. Se realizarán sesiones de ciclo virtual, fútbol sala, waterpolo, judo, natación y baloncesto para los más pequeños. Además, el 27 de septiembre, tendrá lugar una jornada de puertas abiertas con zumba, body combat, bádminton e hinchables infantiles que, junto al I Triatlón Indoor Tetuán, completará una programación llena premios y sorpresas. Para participar es necesario apuntarse en la recepción del centro o en la aplicación Madrid Móvil en el caso de las actividades de zumba y body combat.

La Carrera Popular de Tetuán cumple su XVII edición

El domingo 28, las calles del distrito volverán a llenarse de corredores en la XVII Carrera Popular de Tetuán, con un recorrido por la calle de Bravo Murillo. La cita comenzará a las 9:00 horas con la prueba de 10 kilómetros y continuará con carreras infantiles adaptadas a cada categoría, desde prebenjamín hasta juvenil y cadete. La entrega de trofeos tendrá lugar a las 10:30 h para los adultos y a las 12:00 h para las categorías infantiles. Es necesario haberse inscrito de manera online y recoger el dorsal.

Con estas iniciativas, la Junta Municipal de Tetuán reafirma su compromiso con el fomento del deporte como herramienta de cohesión social, convivencia y bienestar. La concejala del distrito, Paula Gómez-Angulo, ha subrayado su voluntad de “que Tetuán sea un distrito referente en actividad física y hábitos de vida saludable, con propuestas variadas y accesibles para todos los vecinos”.