El Ayuntamiento celebra 30 años de solidaridad madrileña con ‘Hay algo de Madrid en todo el mundo’

El delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández, ha presentado hoy la campaña institucional que ha lanzado este lunes el Ayuntamiento de Madrid con motivo del 30º aniversario desde que el Consistorio iniciara, de forma pionera, una política pública de cooperación internacional descentralizada, que ha mejorado la vida de millones de personas en situación de vulnerabilidad en todo el mundo.

En la Biblioteca Pública Municipal Iván de Vargas y ante entidades del sector, Fernández ha puesto en valor estos 30 años de solidaridad madrileña que han hecho, como indica el lema de la campaña, que ‘Hay algo de Madrid en todo el mundo’.

La campaña es un reconocimiento al carácter solidario de los vecinos de Madrid que no solo han construido una ciudad acogedora e integradora, sino que, además, demuestran su generosidad e implicación ante los conflictos y retos de otros territorios menos desarrollados. Al mismo tiempo, busca concienciar a la ciudadanía de las desigualdades sociales existentes en el mundo y ensalza que en un tiempo convulso como el actual una gran capital como Madrid mantenga su compromiso por contribuir a erradicarlas.

La exhibición de la campaña en el circuito de marquesinas, banderolas, mupis, pantallas digitales y autobuses de la ciudad comienza hoy y se prolongará hasta el próximo 5 de octubre. Además, se difundirá a través de medios de comunicación y redes sociales.

Esta acción forma parte de un amplio conjunto de actuaciones que el Área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad ha llevado a cabo a lo largo de todo el año para conmemorar las tres décadas de cooperación internacional del Consistorio. Entre ellas, destaca el encuentro mantenido el pasado mes de mayo entre el delegado José Fernández y representantes diplomáticos, entidades y organizaciones internacionales de países en los que el Ayuntamiento de Madrid lleva a cabo proyectos de cooperación y acción humanitaria y la exposición ‘30 años de solidaridad madrileña’, que repasa la labor que han ejercido los actores de la cooperación madrileña en este tiempo. Se exhibió el pasado mes de julio en el Centro Cultural Clara del Rey-Museo ABC y próximamente podrá verse en otros espacios municipales.

Un impacto positivo en más de 4 millones de personas en la última década

Desde el año 1995, el Ayuntamiento de Madrid ha promovido y financiado proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en más de 20 países de Sudamérica, Centroamérica, África, Oriente Próximo, Asia y Europa, contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida de su población, a proteger los derechos humanos y a favorecer el desarrollo sostenible.

Solo en la última década, el Gobierno municipal ha destinado 74 millones de euros a 246 iniciativas que han tenido un impacto positivo en más de 4,2 millones de personas. En 2025, este compromiso con la cooperación internacional se mantiene a través de un presupuesto de 7,3 millones de euros.